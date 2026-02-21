Ο Απόλλων στο -5 στο ημίχρονο με τον Ηλυσιακό

Με 32-27 χάνει ο Απόλλων στο ημίχρονο από τον Ηλυσιακό στο κλειστό του γήπεδο στην Περιβόλα σε παιχνίδι της 20ής αγωνιστικής της National League 1.

Κάτω του μετρίου η εμφάνισή του και για να κάνει την ανατροπή επιβάλλεται να αλλάξει πρόσωπο!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



