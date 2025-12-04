Ο απόλυτος οδηγός για τη μεταφορά ελαιολάδου στο εξωτερικό

Ακολουθεί ένας πλήρης οδηγός που συγκεντρώνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τελωνειακά, διαδικασίες, συσκευασία, κόστος και πρακτικές συμβουλές, καθώς και τους λόγους που καθιστούν τη Σπουργίτης Μεταφορική την πιο αξιόπιστη επιλογή.

04 Δεκ. 2025 12:45
Pelop News

Η μεταφορά ελαιολάδου στο εξωτερικό είναι μια διαδικασία που γίνεται όλο και πιο συχνά από οικογένειες και επαγγελματίες ελαιοπαραγωγούς προς την ελληνική ομογένεια. Με αυξημένη ζήτηση και ειδικές απαιτήσεις στη συσκευασία και τη μεταφορά, είναι σημαντικό να επιλέξετε συνεργάτη που γνωρίζει σε βάθος το αντικείμενο. Η Μεταφορική Σπουργίτης διαθέτει πολυετή εμπειρία, μεγάλη αξιοπιστία και εξειδίκευση στη μεταφορά ελαιολάδου προς όλες τις χώρες του κόσμου.

Ακολουθεί ένας πλήρης οδηγός που συγκεντρώνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τελωνειακά, διαδικασίες, συσκευασία, κόστος και πρακτικές συμβουλές, καθώς και τους λόγους που καθιστούν τη Σπουργίτης Μεταφορική την πιο αξιόπιστη επιλογή.

Τελωνείο και δασμοί ανά προορισμό

Για τους πιο δημοφιλείς προορισμούς εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει εκτελωνιστικό κόστος ή δασμός. Προς Αγγλία και για ιδιωτικές αποστολές έως 50 λίτρα δεν προκύπτει εκτελωνιστικό κόστος.

Για αποστολές ελαιολάδου με την αεροπορική υπηρεσία ,  στις Ηνωμένες Πολιτείες για ιδιωτικές αποστολές ανεξαρτήτως βάρους δεν υπάρχει εκτελωνιστικό κόστος.

Προς υπόλοιπες χώρες εκτός ΕΕ

Υπάρχει εκτελωνιστικό κόστος και φόροι ανάλογα με τη χώρα. Η Σπουργίτης Μεταφορική συνεργάζεται με εξειδικευμένα τελωνειακά τμήματα ώστε η διαδικασία να γίνει ομαλά και χωρίς ταλαιπωρία για τον παραλήπτη.

Διαδικασίες ανά χώρα προορισμού

Η Σπουργίτης Μεταφορική αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία της αποστολής από την παραλαβή έως την παράδοση.

  • Παραλαβή από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
  • Συσκευασία με πιστοποιημένα υλικά που εξασφαλίζουν προστασία από διαρροές και χτυπήματα.
  • Αποστολές οδικώς για την Ευρώπη και αεροπορικώς για ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία, με δυνατότητα επιλογής ακτοπλοϊκής μεταφοράς για χαμηλότερο κόστος.
  • Παράδοση κατ’ οίκον , με τη χρήση της αεροπορικής υπηρεσίας, στον τελικό παραλήπτη με πλήρη ενημέρωση για την πορεία της αποστολής.

Με την εμπειρία της εταιρείας στις διεθνείς μεταφορές, ο αποστολέας έχει σιγουριά ότι τηρούνται όλα τα πρότυπα μεταφοράς τροφίμων και ότι το προϊόν θα φτάσει στον προορισμό του με ασφάλεια.

Συσκευασία και προετοιμασία αποστολής

Η σωστή συσκευασία του ελαιολάδου είναι κρίσιμη. Η Σπουργίτης Μεταφορική προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις που καλύπτουν όλες τις ανάγκες.

  • Συσκευασίες για γυάλινα, μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία.
  • Ειδικά χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια ή/και συνδυαστικές λύσεις.
  • Ολοκληρωμένη διαδικασία συσκευασίας από το προσωπικό, χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθεί ο αποστολέας.
  • Ασφαλής στεγανοποίηση για αποφυγή διαρροών.

 

Με αυτές τις διαδικασίες, οι ζημιές κατά τη μεταφορά είναι σχεδόν μηδενικές, καθώς εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές συσκευασίας για ευπαθή προϊόντα.

Κόστος μεταφοράς ελαιολάδου στο εξωτερικό (παραδείγματα)

Η Σπουργίτης Μεταφορική παρέχει πάντα διαφανή και δίκαιη τιμολόγηση. Οι τιμές περιλαμβάνουν παραλαβή από την οικία/έδρα του αποστολέα, την επαγγελματική συσκευασία και παράδοση στην πόρτα του παραλήπτη στο εξωτερικό.

Πίνακας ενδεικτικών τιμών μεταφοράς ελαιολάδου στο εξωτερικό

Τα παρακάτω παραδείγματα βασίζονται σε πραγματικές χρεώσεις για το 2025.

Οδικές Μεταφορές στην Γερμανία

  • Μεσσηνία προς Γερμανία: 60 κιλά ελαιόλαδο, κόστος 185€
  • Κρήτη προς Γερμανία: 100 κιλά ελαιόλαδο, κόστος 310€
  • Αττική προς Γερμανία: 40 κιλά ελαιόλαδο, κόστος 190€
  • Ζάκυνθος προς Γερμανία: 200 κιλά ελαιόλαδο, κόστος 380€

Αποστολή ελαιολάδου προς Ηνωμένο Βασίλειο

  • Μεσσηνία προς Αγγλία: 60 κιλά ελαιόλαδο, κόστος 270€
  • Κρήτη προς Αγγλία: 80 κιλά ελαιόλαδο, κόστος 315€
  • Αττική προς Αγγλία: 10 κιλά ελαιόλαδο, κόστος 90€
  • Ζάκυνθος προς Αγγλία: 30 κιλά ελαιόλαδο, κόστος 295€

Ελαιόλαδος προς Ηνωμένες Πολιτείες με αεροπορική μεταφορά

  • Μεσσηνία προς ΗΠΑ: 60 κιλά ελαιόλαδο, κόστος 525€
  • Κρήτη προς ΗΠΑ: 80 κιλά ελαιόλαδο, κόστος 755€
  • Αττική προς ΗΠΑ: 10 κιλά ελαιόλαδο, κόστος 140€
  • Ζάκυνθος προς ΗΠΑ: 30 κιλά ελαιόλαδο, κόστος 285 €

Από τις ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία υπάρχει εναλλακτική επιλογή ακτοπλοϊκής αποστολής με χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης.

Συχνές παγίδες που πρέπει να αποφύγετε

Πολλοί αποστολείς αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας λανθασμένων επιλογών ή κακής συσκευασίας. Επιλέγοντας τη Σπουργίτης Μεταφορική αποφεύγετε:

  • Κρυφές χρεώσεις ή ασαφείς διαδικασίες.
  • Συνομιλία με πολλαπλές εταιρείες μεταφοράς, καθώς όλα γίνονται από μία οργανωμένη ομάδα.
  • Προβλήματα στο τελωνείο λόγω άγνοιας κανονισμών.
  • Ζημιές στη μεταφορά λόγω ακατάλληλης συσκευασίας.

Οι πελάτες αναφέρουν υψηλό επίπεδο ικανοποίησης, γρήγορη εξυπηρέτηση και συνέπεια στις παραδόσεις.

Οι 3 πιο συχνές ερωτήσεις που μας κάνουν οι πελάτες μας

  1. Μπορώ να στείλω ελαιόλαδο ως δώρο στο εξωτερικό;

Ναι. Η Σπουργίτης Μεταφορική αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες συσκευασίας και αποστολής, ώστε να φτάσει με ασφάλεια στον παραλήπτη.

  1. Ποια είναι η μέγιστη ποσότητα που μπορώ να στείλω;

Για ιδιώτες προς Αγγλία το όριο για αποστολή χωρίς έξοδα εκτελωνισμού είναι 50 λίτρα. Προς ΗΠΑ δεν υπάρχει όριο για ιδιωτικές αποστολές. Οι εμπορικές αποστολές καλύπτονται πλήρως από την εταιρεία κατόπιν συνεννόησης μιας και δεν υπάρχει περιορισμός ποσότητας σε αυτή την περίπτωση.

  1. Πόσο χρόνο* χρειάζεται να φτάσει η αποστολή;
  • Ευρώπη: 6 έως 8 εργάσιμες ημέρες.
  • ΗΠΑ και Καναδάς: 8 έως 12 ημέρες.
  • Ακτοπλοϊκή επιλογή: περίπου 12 έως 16 εβδομάδες.

*Οι χρόνοι είναι ενδεικτικοί και η εταιρεία ενημερώνει πάντα τον πελάτη για την πορεία της αποστολής.

Λίγα λόγια για τη Σπουργίτης Μεταφορική

  • Πάνω από 80 χρόνια εμπειρίας στις μεταφορές με έτος ίδρυσης το 1943, με έδρα την Καλαμάτα
  • Εξειδίκευση στη συσκευασία και αποστολή ελαιολάδου.
  • Διαθέτει οργανωμένο διεθνές δίκτυο μεταφορών σε περισσότερες από 124 χώρες.
  • Σταθερές και δίκαιες τιμές χωρίς κρυφές χρεώσεις.
  • Πλήρης παρακολούθηση αποστολής και υποστήριξη πελατών.
  • Εξαιρετικές αξιολογήσεις και μεγάλη εμπιστοσύνη από την ελληνική ομογένεια.

Κάθε χρόνο η εταιρεία εξυπηρετεί περίπου 7.000 ιδιωτικές αποστολές ελαιολάδου σε όλο τον κόσμο. Η εμπειρία της και η συνέπεια την καθιστούν μία από τις πιο αξιόπιστες επιλογές διεθνών μεταφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες για την αποστολή ελαιολάδου στο εξωτερικό καλέστε στο 210 3424808 ή επισκεφθείτε το spourgitis.gr

 

Ο απόλυτος οδηγός για τη μεταφορά ελαιολάδου στο εξωτερικό
