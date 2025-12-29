Ο Αρκτούρος απέκτησε το πρώτο ασθενοφόρο για άγρια θηλαστικά

Ο Αρκτούρος, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, απέκτησε το πρώτο του ασθενοφόρο για άγρια θηλαστικά, μια πρωτοβουλία που ενισχύει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της ομάδας άμεσης επέμβασης.

Το νέο όχημα είναι ειδικά διαμορφωμένο ώστε να μεταφέρει με ασφάλεια τραυματισμένα ζώα όπως λύκους, αρκούδες, τσακάλια, λύγκες, ζαρκάδια, ελάφια, αλλά και άλλα είδη άγριας πανίδας. Παρέχει κατάλληλες συνθήκες για την άμεση μεταφορά τους σε χώρους περίθαλψης, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ευημερία των ζώων κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

Σύμφωνα με τον Αρκτούρο, η απόκτηση του οχήματος ανοίγει νέες επιχειρησιακές δυνατότητες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και άγριων σαρκοφάγων αυξάνονται. Το ασθενοφόρο επιτρέπει στην Ομάδα Άμεσης Επέμβασης να παρεμβαίνει άμεσα σε περιστατικά όπως τροχαία ατυχήματα, παγιδεύσεις σε παράνομες παγίδες, διασώσεις ορφανών ζώων και ασφαλή μεταφορά τους σε κατάλληλες εγκαταστάσεις.

Τα περιστατικά, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, οδηγούνται είτε στο Κτηνιατρείο Άγριας Ζωής του Αρκτούρου, είτε στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την οποία ο οργανισμός διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία. Αυτή η συνεργασία εξασφαλίζει ότι τα ζώα λαμβάνουν επιστημονικά τεκμηριωμένη περίθαλψη και ιατρική φροντίδα υψηλού επιπέδου.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι συνεργασίες μεταξύ οργανώσεων και υπεύθυνων επιχειρήσεων για τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς της χώρας. Παράλληλα, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της προστασίας της άγριας ζωής στην Ελλάδα, ενισχύοντας την ικανότητα άμεσης επέμβασης σε επείγουσες καταστάσεις.

Η απόκτηση του ασθενοφόρου έρχεται σε μια περίοδο όπου η προστασία των άγριων ζώων γίνεται πιο επιτακτική λόγω της αυξανόμενης πίεσης του ανθρώπινου παράγοντα στους φυσικούς τους βιότοπους. Ο Αρκτούρος επισημαίνει ότι η διαχείριση αυτών των περιστατικών απαιτεί ταχεία, υπεύθυνη και επιστημονικά τεκμηριωμένη δράση, η οποία πλέον καθίσταται δυνατή χάρη στο νέο εξοπλισμό.

Με το ασθενοφόρο, ο Αρκτούρος ενισχύει τη στρατηγική του για άμεση διάσωση, περίθαλψη και επιστροφή των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη για τη σημασία της προστασίας της άγριας ζωής στην Ελλάδα.

