Ο Αθηνόδωρος Αιγίου θριάμβευσε στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος»

Θριαμβευτική παρουσία για τον Αθηνόδωρο Αιγίου στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος». Οι αθλητές της Αιγιώτικης ομάδας έδωσαν δυναμικό «παρών» και σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις αποστάσεις, κατακτώντας τρεις φορές θέσεις στο βάθρο! Συγκεκριμένα:

🥇 Ο Ανδρέας Γεωργίου, μεγάλος νικητής στα 5.000 μ., με εντυπωσιακό χρόνο και κυριαρχική εμφάνιση!

🥈 Ο Δημήτρης Τασσόπουλος, 2ος στην ηλικιακή του κατηγορία στον Ημιμαραθώνιο, με εξαιρετική σταθερότητα σε όλη τη διαδρομή.

🥉 Η Βηθλεέμ Σάπιου, 3η στην κατηγορία της στον Ημιμαραθώνιο, ολοκληρώνοντας με δύναμη και συνέπεια.

👏 Εξαιρετική παρουσία του Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου και του Νίκου Νικολακόπουλου στον Ημιμαραθώνιο, με πολύ δυνατούς χρόνους και αξιόλογη εμφάνιση!

Αναλυτικά όλες οι επιδόσεις:

🏃‍♂️ Ημιμαραθώνιος (21,1 χλμ.)

Ονοματεπώνυμο Κατηγορία Θέση Χρόνος Pace/km

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M16-29 7ος 1:11:07 03:22

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M16-29 16ος 1:17:59 03:41

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M40-49 17ος 1:19:17 03:45

ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M40-49 36ος 1:30:48 04:19

ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ F40-49 84η 1:34:38 04:29

ΜΠΙΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M40-49 93ος 1:36:15 04:34

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M40-49 99ος 1:37:00 04:36

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M40-49 121ος 1:39:07 04:41

ΚΑΚΑΒΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ M40-49 144ος 1:41:01 04:47

ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M40-49 195ος 1:45:57 05:01

ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M40-49 196ος 1:45:57 05:01

ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ M40-49 211ος 1:46:00 05:01

ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M50-59 217ος 1:47:25 05:07

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ M50-59 218ος 1:47:24 05:07

🏃‍♂️ Αγώνας 5.000 μ.

Ονοματεπώνυμο Κατηγορία Θέση Χρόνος Pace/km

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ A18-39 🥇 1ος 0:14:46 02:57

ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ A12-17 25ος 0:18:10 03:38

ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A18-39 45ος 0:19:33 03:54

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΣ40+ 50ος 0:19:47 03:58

ΜΑΡΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ A12-17 54ος 0:21:17 04:16

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΣ40+ 118ος 0:22:17 04:29

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A12-17 144ος 0:23:00 04:36

ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΓΑΠΗ G12-17 145η 0:22:51 04:36

ΤΣΙΟΦΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ G12-17 278η 0:25:45 05:11

ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A12-17 1006ος 0:35:20 07:17

🧒 Αγώνας 1.000 μ. Παιδιών

Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέση Χρόνος (NetTime)

1 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 15ος 04:39,80

2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25ος 04:36,40

