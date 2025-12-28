Ο Αθηνόδωρος ανακοίνωσε κι άλλα σπουδαία ονόματα για τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας

Η αντίστροφη μέτρηση για τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στο Αίγιο έχει ήδη ξεκινήσει και ο διοργανωτής Αθηνόδωρος γνωστοποιεί καθημερινά νέα σημαντικά ονόματα του δρομικού κινήματος στην Ελλάδα που θα πάρουν μέρος στο σπουδαίο ιβέντ, το οποίο περιλαμβάνει πέρα από τον κυρίως αγώνα και αγώνες 5χλμ. και 1,5χλμ. για παιδιά.

Συγκεκριμένα, μετά τον νικητή του Μαραθωνίου του 2024 Χαράλαμπο Πιτσώλη, αλλά και τον Αγρινιώτη πρωταθλητή Κωνσταντίνο Σταμούλη, για τους οποίους έχουμε ήδη γράψει, στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας θα πάρουν μέρος και οι εξής:

– Νίκος Σταμούλης. Πρωταθλητής Ελλάδας στα 10χλμ. για το 2025. Ενας εκ των κορυφαίων δρομέων μεγάλων αποστάσεων της χώρας μας. Αθλητής του ΓΑΣ Αγρινίου.

– Γιώτα Βλαχάκη. Πανελληνιονίκης μαραθωνοδρόμος για το 2025, με συμμετοχή στην Ολυμπιάδα του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Αθλήτρια του ΓΑΣ Ιλισός.

– Γεώργιος Μίνος. Πρωταθλητής Ελλάδας στα 10χλμ. ανωμάλου δρόμου 2024 και κάτοχος της 3ης θέσης στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Μαραθωνίου 2023. Αθλητής του Ολυμπιακού.

– Μανώλης Πούρικας. Εκ των κορυφαίων δρομέων ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα και μέλος της Εθνικής ομάδας. Αθλητής του Γ.Σ. Νίκη Βύρωνα.

– Νέστορας Κολιός. Πρωταθλητής Ελλάδας στα 3.000μ. στιπλ και στα 8.000μ. ανώμαλου δρόμου για το 2023. Αθλητής του ΑΓΣ Ιωαννίνων. Θα αγωνιστεί στα 5χλμ.

Παράλληλα, ο Αθηνόδωρος ανακοίνωσε και τις πρώτες μαζικές συμμετοχές από συλλόγους από την Αχαϊα και όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα θα πάρουν μέρος με πολυπληθείς ομάδες αθλητών και αθλητριών οι εξής σύλλογοι:

– Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαϊας Φειδιππίδης.

– Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας.

– ΑΠΣ Τελμησσός Μαραθώνος.

Στο μεταξύ οι εγγραφές για τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιαλείας συνεχίζονται. Ο σύνδεσμος της πλατφόρμας των εγγραφών είναι ο παρακάτω:

https://raceid.com/el/races/14263/about

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 7/1 ή νωρίτερα αν ξεπεραστεί το ανώτατο όριο συμμετοχών. Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στη Μυστική συνέλευση της Βοστίτσας, τη συνέλευση που καθόρισε την έναρξη και την επιτυχή έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Θυμίζουμε ότι στις 17 Ιανουαρίου θα προηγηθεί η ετήσια γιορτή του Αθηνόδωρου Αιγίου, με βραβεύσεις και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου.

