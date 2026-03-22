Ο Αθηνόδωρος διακρίσεις στο Κύπελλο Ρίψεων Αναπτυξιακών κατηγοριών
Ο Αθηνόδωρος Αιγίου συνέχισε τις επιτυχίες στον στίβο, αυτήν τη φορά στο Κύπελλο Ρίψεων Αναπτυξιακών κατηγοριών Κ16, Κ18 και Κ20 που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα.
Ο Αθηνόδωρος Αιγίου έλαμψε χθες στην Αθήνα, στο Κύπελλο Ρίψεων Αναπτυξιακών κατηγοριών Κ16, Κ18 και Κ20. Οι αθλητές και αθλήτριες του Αιγιώτικου σωματείου πέτυχαν όλοι ατομικά ρεκόρ, ανέβηκαν 4 φορές στο βάθρο των νικητών, πέτυχαν τρία ρεκόρ συλλόγου, καθώς και τρεις προκρίσεις για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Αλέξιος Κασσέρης (2011)
• Ακοντισμός Κ16: 19.47 (PB)
Αναστασία Ξενόφου (2011)
• Σφαιροβολία Κ16: 9.42 (PB)
• Ακοντισμός Κ16: 32.14 (PB) – 2η θέση
Βασίλειος Θεοφυλακτόπουλος (2011)
• Σφαιροβολία Κ16: 11.96 (PB)
• Δισκοβολία Κ16: 37.83 (PB) – 3η θέση
Δέσποινα Ξενόφου (2011)
• Σφαιροβολία Κ16: 6.64 (PB)
• Ακοντισμός Κ16: 19.02 (PB)
Ζωή Ραμπαβίλα (2013)
• Δισκοβολία Κ16: 22.90 (PB) – 4η θέση
1η θέση στην Κ14 (τιμητική διάκριση)
Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος (2010)
• Δισκοβολία Κ18: 27.75 (PB)
• Ακοντισμός Κ18: 32.67 (PB)
Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης (2011)
• Δισκοβολία Κ16: 36.21 (PB)
• Ακοντισμός Κ16: 42.45 (PB) – 2η θέση
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Αναστασία Ξενόφου – Ρεκόρ συλλόγου στο ακόντιο Κ16 & Κ18
Βασίλειος Θεοφυλακτόπουλος – Ρεκόρ συλλόγου στη δισκοβολία Κ16
ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ για Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ16
• Κολοκοτρώνης Κωνσταντίνος – Ακοντισμός
• Ξενόφου Αναστασία – Ακοντισμός
• Θεοφυλακτόπουλος Βασίλειος– Δισκοβολία
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News