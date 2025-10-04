Ο Αβραμόπουλος στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι!

Ξεκάθαρα τη στήριξή του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιου του, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη εξέφρασε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, λέγοντας ότι δεν είναι «πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα».

Επίθεση Γεωργιάδη σε γιατρούς Πάνου Ρούτσι: Κινδυνεύει η ζωή του και παίζουν παιχνίδια

«Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό», ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος.

«Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν», κατέληξε.

Αναλυτικά η δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου:

Απέναντι στον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση, η άμυνα της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά.

Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα.

Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό.

Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



