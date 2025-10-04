Ο Αβραμόπουλος στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι!

«Απέναντι στον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση, η άμυνα της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά»

Ο Αβραμόπουλος στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι!
04 Οκτ. 2025 16:28
Pelop News

Ξεκάθαρα τη στήριξή του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιου του, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη εξέφρασε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, λέγοντας ότι δεν είναι «πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα».

Επίθεση Γεωργιάδη σε γιατρούς Πάνου Ρούτσι: Κινδυνεύει η ζωή του και παίζουν παιχνίδια

«Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό», ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος.

«Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν», κατέληξε.

Αναλυτικά η δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου:

Απέναντι στον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση, η άμυνα της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά.

Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα.

Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό.

Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:34 Καρυστιανού: «Η αλήθεια που έθαψαν τόσο βιαστικά είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί»
18:28 H ΑΕ Γλαύκου/Εσπερου τίμησε τον Αντώνη Φώτση
18:19 «Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας» λέει η δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης 28χρονης
18:07 Κάιρo: Το μεγάλο παζάρι για τη Γάζα και η πίεση των ΗΠΑ, που περιμένουν το Ισραήλ, στο πλευρό της Χαμάς οι σκληροπυρηνικοί
17:57 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου χάνει στο ημίχρονο από τον Ηλυσιακό
17:51 Ο Απόλλων στο -10 στο ημίχρονο με τον Κρόνο
17:42 Πραγματοποιήθηκε στην Άρτα η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο
17:25 Ο Χάρης Δούκας ζητά διαγραφές για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ
17:19 Κανελλόπουλος: «Ιστορική νίκη για τον ΝΟΠ»-Τι δήλωσε η «εξάσφαιρη» Λυκοθανάση
17:10 Ποια είναι η συμπεριφορά που δείχνει ότι κάποιος δεν έχει πολύ υψηλή νοημοσύνη;
17:00 Δυτική Αχαΐα: «Ετσι στηνόταν το κόλπο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ» – Αποκαλυπτική συνέντευξη κτηνοτρόφου
16:52 Δείτε που μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Ηλυσιακός
16:40 «Χρωστούσε» 27,5 χρόνια φυλακής, ήταν «ελεύθερος» και συνελήφθη
16:39 Οι γυναίκες του ΝΟΠ νίκησαν το Ρέθυμνο στην παρθενική τους εμφάνιση στην Α1 Εθνική
16:28 Ο Αβραμόπουλος στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι!
16:20 Επίθεση της Ρωσίας σε τρένο στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι κάνει λόγο για 30 νεκρούς! ΒΙΝΤΕΟ
16:09 «Έφυγε» από τη ζωή στα 59 της χρόνια η γλυκιά δασκάλα του Αιγίου
16:00 Μαρίνα Γιώτη: «Αναγκαίες οι γέφυρες επικοινωνίας για τα παιδιά»
15:54 Η ΝΕΠ ξεκίνημα με ήττα παρά το φοβερό β’ ημίχρονο – Φωτογραφίες/δηλώσεις
15:51 Πότε σταματά να ψηλώνει ένα κορίτσι;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ