Η χρονική συγκυρία συνέπεσε με τη νέα δημοσιοποίηση εγγράφων που αφορούν τον Έπσταϊν στα τέλη Ιανουαρίου, γεγονός που αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τις επαφές τους.

Ο Μπιλς Γκέιτς ακύρωσε ομιλία στην Ινδία, δείτε για ποιο λόγο
19 Φεβ. 2026 12:45
Pelop News

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Μπιλ Γκέιτς (Bill Gates) ακύρωσε την προγραμματισμένη κεντρική ομιλία του στο Συνέδιο Τεχνητής Νοημοσύνης που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί της Ινδίας, καθώς συνεχίζονται τα ερωτήματα γύρω από τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft είχε ταξιδέψει στην Ινδία, όπου το ίδρυμά του συνεργάζεται με την κυβέρνηση της χώρας για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς κοινωνικού οφέλους, και είχε ανακοινωθεί ότι θα μιλούσε στο διεθνές συνέδριο, αμέσως μετά τον πρωθυπουργό της χώρας, Ναρέντρα Μόντι. Ωστόσο, το πρωί της Πέμπτης, λίγες ώρες πριν από την ομιλία του, ανακοίνωσε την αποχώρησή του.

Σε ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα Gates ανέφερε: «Μετά από προσεκτική σκέψη και για να διασφαλιστεί ότι η προσοχή θα παραμείνει στις βασικές προτεραιότητες της συνόδου για την τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Γκέιτς δεν θα εκφωνήσει την κεντρική του ομιλία».

Μπιλ Γκέιτς: Η εμπλοκή του στα αρχεία Έπσταϊν

Η απόφαση ήρθε λιγότερο από 48 ώρες αφότου το ίδιο ίδρυμα διαβεβαίωνε ότι ο Μπιλ Γκέιτς θα μιλούσε κανονικά. Η χρονική συγκυρία συνέπεσε με τη νέα δημοσιοποίηση εγγράφων που αφορούν τον Έπσταϊν στα τέλη Ιανουαρίου, γεγονός που αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τις επαφές τους.

Ο επιχειρηματίας, μεταξύ άλλων, έχει δηλώσει ότι «μετανιώνει» για τη γνωριμία του με τον χρηματιστή. Σε πρόσφατη συνέντευξή του σε αυστραλιανό μέσο, ανέφερε: «Κάθε λεπτό που πέρασα μαζί του το μετανιώνω», απορρίπτοντας ως «ψευδείς» ισχυρισμούς που περιλαμβάνονταν σε προσχέδιο email του Epstein.

Υπενθυμίζεται πως ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε τον Αύγουστο του 2019 σε σωφρονιστικό κατάστημα της Νέας Υόρκης, ενώ ανέμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης και διακίνησης ανηλίκων. Το 2008 είχε δηλώσει ένοχος σε πολιτειακές κατηγορίες στη Φλόριντα για προώθηση πορνείας, συμπεριλαμβανομένης ανηλίκου, και εξέτισε 13 μήνες από ποινή 18 μηνών.

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, πρώην σύζυγός του μέχρι το 2021, δήλωσε ότι η πρόσφατη δημοσιοποίηση των αρχείων έφερε πίσω «πολύ, πολύ επώδυνες αναμνήσεις» από τον γάμο τους.

