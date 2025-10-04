Ο Χάρης Δούκας ζητά διαγραφές για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Χάρης Δούκας ζητά διαγραφές σε περίπτωση που προκύψουν ευθύνες σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Αβραμόπουλος στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι!

Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρεται εμμέσως στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για τον πρώην υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αναπληρωτή του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης Νίκο Μπουνάκη και τις εκτάσεις που φέρεται να είχε δηλώσει στη λίμνη Κάρλα.

«Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή. Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου», γράφει μεταξύ άλλων ο κ Δούκας.

Σε ανάρτησή του ο κ. Δούκας γράφει:

Κάθαρση στην πράξη.

Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα.

Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη.

Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή.

Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου.

Αυτούς της ΝΔ.

Τι απαντά η εταιρεία του Νίκου Μπουνάκη

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Proactive ΑΕ-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, στην οποία διευθύνων σύμβουλος είναι ο Νίκος Μπουνάκης, κάνει λόγο για «άθλια επιχείρηση λάσπης και συκοφαντίας» ενώ προαναγγέλλει και προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση επισημαίνει:

Τις τελευταίες μέρες έχει κορυφωθεί, μια άθλια επιχείρηση λάσπης και συκοφαντίας σε βάρος της εταιρείας μας και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Νίκου Μπουνάκη.

Από τις πρώτες μέρες που είδαν το φως της δημοσιότητας τα θέματα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – και ιδίως μετά από έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων – οι γνωστοί κύκλοι σε μια προσπάθεια διάχυσης των ευθυνών διαρρέουν στα ΜΜΕ ψιθύρους για εμπλοκή της εταιρείας μας.

Σήμερα αποκαλύφθηκαν τα φερέφωνα και οι κουκουλοφόροι.

Με έκπληξη διαβάσαμε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας που επικαλείται δημοσιεύματα των ΜΜΕ σχετικά με δήλωση ΟΣΔΕ μιας παραγωγού που είχε κατατεθεί δια μέσου του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων της εταιρείας μας και αφορά ένα αγροτεμάχιo ενοικιασμένο στην πεδινή περιοχή γύρω από τη Λίμνη Κάρλα 330 στρέμματα περίπου.

Με αφορμή αυτή την δήλωση της παραγωγού τέθηκε σε εφαρμογή μια τεράστια επιχείρηση παραπληροφόρησης και δολοφονίας χαρακτήρα. Σήμερα διαβάζουμε σε διάφορους ιστότοπους ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μας έχει δηλώσει δεκαπλάσια έκταση δηλαδή 3.500 στρέμματα στη λίμνη Κάρλα !!!!

Ποια είναι η αλήθεια:

Η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική. Στο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων της εταιρείας μας προσήλθε η παραγωγός με όλα της τα δικαιολογητικά για να υποβληθούν μέσα από την εφαρμογή του ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) στον ΟΠΕΚΕΠΕ για λήψη ενίσχυσης που η ίδια προσδιόρισε στην αίτηση της ως δικαιούχος, κάτοχος ήδη δικαιωμάτων για τα έτη 2022-2023.

Ανάμεσα στα παραστατικά που κατέθεσε για να γίνει δεκτή η αίτηση στο ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Κέντρο μας ήταν και ένα ήδη συναφθέν και καταχωρημένο μισθωτήριο ακίνητης περιουσίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, (ΑΑΔΕ). Το μισθωτήριο που προσκόμισε η ίδια, περιλάμβανε όλα τα αναγκαία στοιχεία για να μπορεί να καταχωρηθεί στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως Όνομα, Επώνυμο και ΑΦΜ μισθωτή και εκμισθωτή, Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ). Αποτέλεσμα αυτής της καταχώρισης όπου δηλώθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τα όποια έκανε δεκτά και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν και η πληρωμή της και τα δύο έτη κανονικά στην παραγωγό, χωρίς να υπάρχει κανενός είδους απόρριψη η πρόβλημα.

Από όσα αναλυτικά εκθέσαμε πρέπει οι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας που παραπληροφορούν, να μας πουν από που προκύπτει ότι η εταιρεία μας έχει εμπλοκή στην δήλωση της έκτασης του αγροτεμαχίου από την παραγωγό.

Μήπως προσπαθούν να συμψηφίσουν οργανωμένες διαδικασίες παραγωγής εκατοντάδων εγγράφων κατοχής βοσκοτόπων από γνωστά κέντρα υποβολής δηλώσεων που απασχόλησαν και απασχολούν τη δικαιοσύνη και βρίσκονται στη δικογραφία; Τα κέντρα υποβολής δηλώσεων δεν έχουν ούτε αρμοδιότητα, ούτε τη δυνατότητα να ελέγξουν τη νομιμότητα των μισθωτηρίων που έχουν εκδοθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλων στοιχείων που προσκομίζουν οι παραγωγοί και τα οποία γίνονται δεκτά από το ΟΣΔΕ, ελέγχονται και πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως στη συγκεκριμένη παραγωγό.

Αν το αγροτεμάχιο ήταν ή είναι δημόσιο, τότε γιατί η ΑΑΔΕ πρώτα δεν το επεσήμανε στον ιδιώτη που το καταχώρησε ότι το κατέχει στο περιουσιολόγιο του ως ιδιόκτητο και μάλιστα μετά τον έλεγχο της καταχώρισης εκδόθηκε και Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ);

Γιατί το σύστημα του ΟΣΔΕ δεν επεσήμανε όπως σε άλλες περιπτώσεις ότι πρόκειται για δημόσια έκταση ώστε να μην επιτρέψει τελικά τη δήλωση της από την παραγωγό;

Γιατί αυτό δεν εντοπίσθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πληρώθηκαν κανονικά οι ενισχύσεις στην παραγωγό που τις αιτήθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων που κατείχε;

Από όλα τα παραπάνω, και ο πιο ανυποψίαστος μπορεί να αντιληφθεί ότι έχει ενορχηστρωθεί μια άθλια επιχείρηση λάσπης και συκοφαντίας σε βάρος της εταιρείας μας, αφενός για να θολώσει τα νερά και να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας από τους πραγματικούς ενόχους του σκανδάλου και αφετέρου να πλήξει τα συμφέροντα της εταιρείας και την τιμή και την υπόληψη Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μπουνάκη, για να υπηρετηθούν πολιτικές σκοπιμότητες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.

Η εταιρεία μας και εγώ προσωπικά θα προσφύγουμε στην δικαιοσύνη τις επόμενες ημέρες για να υπερασπιστούμε εαυτούς απέναντι στη δυσφήμιση και στη συκοφαντία.

Λίγη ντροπή. Αρκετά…

