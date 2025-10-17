Ο Δημήτρης Κατσικάρης νέος Γραμματέας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Αλλαγή στο οργανωτικό σχήμα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, με τον δημοσιογράφο και εκδότη Δημήτρη Κατσικάρη να αναλαμβάνει καθήκοντα Γραμματέα του Τομέα Επικοινωνίας.

17 Οκτ. 2025 14:58
Pelop News

Ο Δημήτρης Κατσικάρης αναλαμβάνει Γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, όπως έγινε γνωστό από την παράταξη.

Ο κ. Κατσικάρης είναι δημοσιογράφος και εκδότης, με πολυετή παρουσία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων.

Παράλληλα, είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Πειραιά και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με ενεργή συμμετοχή σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και επικοινωνιακής πολιτικής.
