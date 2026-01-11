Ο Δημήτρης Κουρέτας για τις συνέπειες στην Ελλάδα της συμφωνίας ΕΕ και mercosur

Ο πατρινός Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, βασιζόμενος και στην επιστημονική-ακαδημαϊκή ιδιότητά του, εξέφρασε δημόσια μια πρ4ώτη άποψη για την περιβόητη συμφωνία της ΕΕ με τη mercosur.

«Θα έπρεπε η Ελλάδα να ψηφίσει θετικά στην mercosur η όχι; Την συμφέρει ; Για να δούμε.

Οι χώρες της Νοτίου Αμερικής και κυρίως Βραζιλία και Αργεντινή έχουν το μισό κατά κεφαλή εισόδημα από ό,τι εμείς. Άρα είναι σαφώς πιο φτωχές από μας. Όσον αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, η χώρα μας εισάγει αγροτικά προϊόντα αξίας σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ και εξάγει μόνο 34 εκατομμύρια ευρώ.

Με την συμφωνία μπορεί να προστατεύει τα ΠΟΠ προϊόντα μας αλλά για σκεφτείτε πόσο εύκολο είναι να πουλήσει κάποιος ιδιαίτερα προϊόντα όταν αυτός που θα του πουλήσει είναι φτωχός; Και αυτός ο φτωχός θα μπορέσει να εισάγει σε μας φτηνότερα αρκετά προϊόντα όπως ρύζι, κρέας, κοτόπουλο, ζάχαρι, ρύζι . Άρα με την συμφωνία θα πιεστούν οι τιμές αρκετών προϊόντων προς τα κάτω μέσα στην Ελλάδα και θα κάνει την επιβίωση αρκετών αγροτών ακόμη πιο δύσκολη.

Ένα παράδειγμα: Η Ελλάδα παράγει περίπου 22000 τόνους μέλι το οποίο καταναλώνεται σχεδόν όλο μέσα στη χώρα. Τώρα θα έρθουν από την mercosur άλλοι 45.000 τόνοι μέλι. Όχι όλοι στην Ελλάδα, αλλά βλέπουμε ότι θα πιεστεί πολύ η επιβίωση ορισμένων κλάδων. Άρα δεν χρειάζεται θρίαμβο λόγια ότι θα σωθούμε εξάγοντας στις χώρες αυτές. Έτσι και αλλιώς από τα 14 δις ευρώ εξαγωγές τροφίμων, μόνο 34 εξάγουμε εκεί.

Θέλει πολλή προσοχή στην ερμηνεία της συμφωνίας γιατί μπορεί να μας δυσκολέψει πολύ. Και επίσης θα έπρεπε να έχει γίνει δημόσια συζήτηση στη χώρα κάτι που δεν έγινε».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



