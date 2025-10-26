Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας συμμετείχε στο «Pink the city» ΦΩΤΟ

Θα ακολουθήσει στις 10 Νοεμβρίου εκδήλωση με το Άλμα Ζωής στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, στην Κάτω Αχαΐα με ενημέρωση από εξειδικευμένους ιατρούς και δωρεάν κλινική εξέταση.

26 Οκτ. 2025 16:40
Με δύναμη, ελπίδα και αλληλεγγύη, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με πολυπληθή αντιπροσωπεία και επικεφαλής τον Δήμαρχο, Γρηγόρη Αλεξόπουλο συμμετείχε στον «Περίπατο Ζωής» που διοργάνωσε κι εφέτος το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας. Μία σημαντική δράση που συνδέει κάθε βήμα με ένα μεγάλο άλμα προς την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.

«Με ενότητα, αισιοδοξία και βαθιά αγάπη και στήριξη προς όλες τις γυναίκες, περπατήσαμε για εκείνες που δίνουν τη μάχη σήμερα, εκείνες που την κέρδισαν, αλλά και για θυμηθούμε και να τιμήσουμε όσες χάθηκαν. Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να μας αγγίξει όλους. Γι’ αυτό η έγκαιρη διάγνωση και η συνεχής ενημέρωση είναι τα πιο δυνατά μας όπλα. Με πρωτοβουλίες όπως αυτή, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα: Η πρόληψη σώζει ζωές. Η γνώση ενδυναμώνει. Η αλληλεγγύη μας ενώνει», ανέφερε ο Δήμαρχος στον χαιρετισμό που απηύθυνε στη δράση.

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με ανακοίνωση του ευχαρίστησε  θερμά όσους συμμετείχαν, προσέφεραν, συγκινήθηκαν και μοιράστηκαν την ίδια πορεία ελπίδας.

Να σημειωθεί πως η παρουσία του Δήμου ήταν ξεχωριστή με μπαλόνια και αυτοκόλλητα pins που ανέγραφαν το μήνυμα «Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε».

Θα ακολουθήσει στις 10 Νοεμβρίου εκδήλωση με το Άλμα Ζωής στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, στην Κάτω Αχαΐα με ενημέρωση από εξειδικευμένους ιατρούς και δωρεάν κλινική εξέταση.
16:40 Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας συμμετείχε στο «Pink the city» ΦΩΤΟ
