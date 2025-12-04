Ο Δήμος Ήλιδας στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων της Ηλείας

Ο Δήμος Ήλιδας εκφράζει την έμπρακτη στήριξή του στους αγρότες και κτηνοτρόφους της Ηλείας, οι οποίοι -όπως και οι συνάδελφοί τους σε όλη τη χώρα- βρίσκονται σε διαρκείς κινητοποιήσεις, διεκδικώντας λύσεις στα σοβαρά και συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, με δηλώσεις του, υπογράμμισε ότι «οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα έχουν το δίκιο με το μέρος τους», επισημαίνοντας πως η Πολιτεία οφείλει άμεσα να αλλάξει στάση και πολιτική απέναντι στον αγροτικό κόσμο, ώστε να μην οδηγηθεί η ύπαιθρος σε περαιτέρω ερήμωση.

Ειδικότερα, ο κ. Χριστοδουλόπουλος δήλωσε: «Ο Δήμος Ήλιδας και προσωπικά ως δήμαρχος, βρισκόμαστε διαχρονικά στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων, όπως βρισκόμαστε δίπλα στο σύνολο των αδυνάτων. Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που ζούμε από τις αρχές του Φθινοπώρου στην περιοχή μας με τις ζωονόσους.

Ως εκπρόσωποι του Δήμου πήγαμε πολλές φορές στην Πηνεία, όπου εκεί αντιληφθήκαμε τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Ως Δήμος προσπαθήσαμε να τους στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όμως η Πολιτεία συνεχίζει να παραμένει εκκωφαντικά απούσα.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να στηριχθούν, αφού αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας μας. Κινητοποιούνται για τα άλυτα και συσσωρευμένα προβλήματά τους. Αντί επίλυσης, όμως, δεν έχουν λάβει ακόμα ούτε καν τις αποζημιώσεις, ενώ και οι προκαταβολές των επιδοτήσεων για το 2025 ήταν “κουτσουρεμένες”, οι μικρότερες από κάθε άλλη χρονιά. Αυτά τα προβλήματα έρχονται να προστεθούν στις χαμηλές τιμές των προϊόντων και στο αδιάθετο προϊόν πολλών παραγωγών. Η χρονιά δεν πήγε καθόλου καλά -όπως συμβαίνει κάθε χρόνο μετά τον covid-, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι της γης να μην μπορούν πλέον να επιβιώσουν.

Τα χρήματα αυτά, που λείπουν από το εισόδημά τους, πρέπει να αποκατασταθούν από την Πολιτεία και πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα. Είμαστε δίπλα στους αγρότες και θα τους στηρίξουμε μέχρι να δικαιωθούν. Άλλωστε, δεν πληρώνουν το “μάρμαρο” μόνο αυτοί, αλλά και η τοπική μας κοινωνία και οικονομία. Ο Δήμος μας είναι αγροτικός και όλα τα “απόνερα” τα βλέπουμε καθημερινά στην αγορά και στα καταστήματά μας.

Όταν οι αγρότες δεν μπορούν να διαθέσουν εισόδημα, η περιοχή μας συνεχίζει να ρημάζει. Μιλάμε για δημογραφικό πρόβλημα, όμως η ύπαιθρος στενάζει και μετά τις οχτώ το βράδυ δεν κυκλοφορεί άνθρωπος στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Η υπογεννητικότητα και το ξεκλήρισμα των χωριών είναι απόρροια της ανυπαρξίας στήριξης στον πρωτογενή τομέα. Έχουν φύγει οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αφού δεν μπορούν να ζήσουν με τα πενιχρά εισοδήματα. Παράλληλα, έχουν μειωθεί δραματικά οι νέοι αγρότες: από τις 17.000 αιτήσεις κατά μέσο όρο πριν λίγα χρόνια, σήμερα μετά βίας φτάνουν τις 6.500.

Δεν μένει κανένας νέος άνθρωπος στην ύπαιθρο, αφού με τα σημερινά εισοδήματα δεν μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια και να ζήσουν αξιοπρεπώς. Αν δεν αλλάξει κατεύθυνση και πολιτική η χώρα σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα, τότε -λυπάμαι- αλλά τα πράγματα είναι δυσοίωνα για το μέλλον της υπαίθρου».

Ο Δήμος Ήλιδας καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και η κοινωνική συνοχή στην ύπαιθρο.

