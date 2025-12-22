Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση σε καραμέλες, ο λόγος!

«Μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά»

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση σε καραμέλες, ο λόγος!
22 Δεκ. 2025 18:12
Pelop News

Από την ΕΦΕΤ απαιτήθηκε η άμεση ανάκληση στις καραμέλες «της Αγάπης-Αρωματικές» με ημερομηνία ανάλωσης πριν από τις 30 Δεκεμβρίου 2026, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 110g, της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «Αρκαδιανή» που εδρεύει στο Ψάρι Αρκαδίας.

Κρήτη: Αστυνομική επιχείρηση για «πειρατές» – 8 συλλήψεις

Επίσης, ο ΕΦΕΤ ανακαλεί τις καραμέλες «fruit mix» με ημερομηνία ανάλωσης ως 10/2026, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 230g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την «Candy Lab» που εδρεύει στο Λουτράκι Κορινθίας.

Μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν, οι καραμέλες βρέθηκαν να περιέχουν επιτρεπόμενες χρωστικές αλλά δεν αναγράφονταν στην επισήμανση η υποχρεωτική επιπρόσθετη πληροφορία: «Μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά».

Τα προϊόντα εξετάστηκαν από το Α’ Τμήμα, της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε και ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων των εν λόγω προϊόντων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες, να λάβουν υπόψιν την ανωτέρω επιπρόσθετη πληροφορία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:34 Συνεχίζει να αγριεύει ο καιρός, οι προβλέψεις για αύριο (23/12/2025)
19:31 Υπογράφηκε από τη Hellenic Train η παραγγελία για 23 νέα τρένα συνολικής επένδυσης 420 εκατ. ευρώ
19:20 Σοκ: «Εφυγε» ο Λευτέρης Κακουλίδης
19:11 Σε Ανεστίδη και δύο ακόμη αγρότες ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα
19:00 Οταν γινόμαστε μέρος του βούρκου…
18:51 Ο ρόλος των σύγχρονων μηχανημάτων αισθητικής στη λειτουργία ενός ινστιτούτου
18:47 Έσπασαν στο ξύλο τον παππού του τρίχρονου αγοριού που πέθανε από ασιτία, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
18:35 Αγρότες: Δυναμικές οι νέες κινητοποιήσεις, σε θέσεις συναγερμού τα τρακτέρ στη Χαλκίδα, τι ισχύει για τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα
18:25 «Να παραιτηθεί από τον Σύλλογο, εμάς μας απασχολούν οι εκταφές των παιδιών όχι τα κόμματα και οι φορείς», Ασλανίδης κατά Καρυστιανού
18:17 Αυτοκίνητο στην Αθηνών-Κορίνθου έγινε παρανάλωμα του πυρρός
18:15 Όσα αξίζει να γνωρίζουμε για την πλαστική χειρουργική σήμερα
18:12 Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση σε καραμέλες, ο λόγος!
18:00 Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης – Σε επαγρύπνηση οι υγειονομικές αρχές
17:55 Τι ανακοίνωσε το νυχτερινό κέντρο για την απόλυση του 21χρονου τραγουδιστή, που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη
17:45 «Πόσα γκολ πρέπει να πετύχει μια ομάδα για να μετρήσουν τα μισά ή και λιγότερα;», η αναφορά-μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου
17:36 Οινοξένεια: Τα κρασιά των εορτών – Ποια ταιριάζουν καλύτερα
17:28 Κρήτη: Αστυνομική επιχείρηση για «πειρατές» – 8 συλλήψεις
17:20 Λύσεις που κάνουν τη διαφορά σε τραυματισμούς, κινητικά & χρόνια προβλήματα
17:16 Πέθανε ο θρυλικός τραγουδιστής Κρις Ρέα
17:12 Στον πρύτανη Χρήστο Μπούρα η Patras Medicine iGEM – Τι συζήτησαν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ