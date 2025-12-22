Κρήτη: Αστυνομική επιχείρηση για «πειρατές» – 8 συλλήψεις

Οι αρχές φέρεται να εξετάζουν, εάν θα καλέσουν για κατάθεση και τους θεατές-θαμώνες, ενώ οι έλεγχοι δεν φαίνεται να ήταν τυχαίοι, αφού βασίστηκαν σε στοχευμένες πληροφορίες και καταγγελίες, κατά τις ίδιες πηγές.

Κρήτη: Αστυνομική επιχείρηση για «πειρατές» - 8 συλλήψεις
22 Δεκ. 2025 17:28
Pelop News

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε καφετέριες στη Σητεία, των οποίων οι ιδιοκτήτες, αναπαρήγαγαν συνδρομητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσω παράνομων συνδέσεων, εκθέτοντας δημόσια αγώνες και προγράμματα χωρίς νόμιμη άδεια.

Οι αρχές προχώρησαν σε οκτώ συλλήψεις, ενώ σε βάρος τους σχηματίζονται αντίστοιχες δικογραφίες τόσο για το ποινικό σκέλος όσο και για την επιβολή βαριών διοικητικών προστίμων που φτάνουν ακόμη και τις 3.000 ευρώ, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Οι αρχές φέρεται να εξετάζουν, εάν θα καλέσουν για κατάθεση και τους θεατές-θαμώνες, ενώ οι έλεγχοι δεν φαίνεται να ήταν τυχαίοι, αφού βασίστηκαν σε στοχευμένες πληροφορίες και καταγγελίες, κατά τις ίδιες πηγές.

Παράλληλα, με τις συλλήψεις φαίνεται ότι στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει και οι μεταπωλητές πειρατικών συνδρομών σε όλη την Κρήτη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:34 Συνεχίζει να αγριεύει ο καιρός, οι προβλέψεις για αύριο (23/12/2025)
19:31 Υπογράφηκε από τη Hellenic Train η παραγγελία για 23 νέα τρένα συνολικής επένδυσης 420 εκατ. ευρώ
19:20 Σοκ: «Εφυγε» ο Λευτέρης Κακουλίδης
19:11 Σε Ανεστίδη και δύο ακόμη αγρότες ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα
19:00 Οταν γινόμαστε μέρος του βούρκου…
18:51 Ο ρόλος των σύγχρονων μηχανημάτων αισθητικής στη λειτουργία ενός ινστιτούτου
18:47 Έσπασαν στο ξύλο τον παππού του τρίχρονου αγοριού που πέθανε από ασιτία, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
18:35 Αγρότες: Δυναμικές οι νέες κινητοποιήσεις, σε θέσεις συναγερμού τα τρακτέρ στη Χαλκίδα, τι ισχύει για τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα
18:25 «Να παραιτηθεί από τον Σύλλογο, εμάς μας απασχολούν οι εκταφές των παιδιών όχι τα κόμματα και οι φορείς», Ασλανίδης κατά Καρυστιανού
18:17 Αυτοκίνητο στην Αθηνών-Κορίνθου έγινε παρανάλωμα του πυρρός
18:15 Όσα αξίζει να γνωρίζουμε για την πλαστική χειρουργική σήμερα
18:12 Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση σε καραμέλες, ο λόγος!
18:00 Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης – Σε επαγρύπνηση οι υγειονομικές αρχές
17:55 Τι ανακοίνωσε το νυχτερινό κέντρο για την απόλυση του 21χρονου τραγουδιστή, που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη
17:45 «Πόσα γκολ πρέπει να πετύχει μια ομάδα για να μετρήσουν τα μισά ή και λιγότερα;», η αναφορά-μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου
17:36 Οινοξένεια: Τα κρασιά των εορτών – Ποια ταιριάζουν καλύτερα
17:28 Κρήτη: Αστυνομική επιχείρηση για «πειρατές» – 8 συλλήψεις
17:20 Λύσεις που κάνουν τη διαφορά σε τραυματισμούς, κινητικά & χρόνια προβλήματα
17:16 Πέθανε ο θρυλικός τραγουδιστής Κρις Ρέα
17:12 Στον πρύτανη Χρήστο Μπούρα η Patras Medicine iGEM – Τι συζήτησαν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ