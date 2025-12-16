Ο εκνευρισμός του Ροντ Στιούαρτ στη συναυλία του στην Αθήνα ΒΙΝΤΕΟ

Συναυλία Ροντ Στιούαρτ  στην Αθήνα: «Χαλάς το σόου, φύγε από τη μέση».

Ο εκνευρισμός του Ροντ Στιούαρτ στη συναυλία του στην Αθήνα ΒΙΝΤΕΟ
16 Δεκ. 2025 10:06
Την ώρα που ερμήνευε το «Do Ya Think I’m Sexy», ο 80χρονος τραγουδιστής Ροντ Στιούαρτ, στη συναυλία του, στην Αθήνα δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του και διέκοψε το πρόγραμμα και απευθύνθηκε έντονα σε έναν άνδρα, ο οποίος ήταν μέλος της ασφάλειας.

Αφορμή στάθηκε η παρέμβαση του συγκεκριμένου άνδρα σε γυναίκα θαυμάστρια του καλλιτέχνη, η οποία τον ακολουθεί σε όλες του τις συναυλίες και κρατούσε μια πινακίδα.

Ο Ροντ Στιούαρτ αντέδρασε έντονα και ζήτησε από τον άνδρα να απομακρυνθεί από το σημείο. «Φύγε από τη μέση. Χαλάς το σόου για όλους. Φύγε από τη μέση. Δεν σε χρειαζόμαστε εδώ. Φύγε», είπε έξαλλος ο Ροντ Στιούαρτ. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Το μόνο που κάνει είναι να σηκώνει μια πινακίδα. Δεν σε ενοχλεί, έτσι δεν είναι, φίλε;».

