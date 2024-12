Ο Έλον Μασκ βάζει στο στόχαστρό του και τη Wikipedia

Ο Έλον Μασκ, γνωστός για τις έντονες απόψεις του και τη δραστηριότητά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Wikipedia, την οποία χαρακτήρισε ως «Wokepedia», υπονοώντας ότι η πλατφόρμα προωθεί ιδεολογίες που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη.

Σε ανάρτησή του, ο Μασκ προέτρεψε τους οπαδούς του να σταματήσουν τις δωρεές στην Wikipedia, μέχρι η πλατφόρμα να «αποκαταστήσει την ισορροπία στην εξουσία επεξεργασίας της». Η δήλωσή του συνοδευόταν από μια ανάρτηση του λογαριασμού «Libs of TikTok», η οποία επικαλούνταν στοιχεία από την ετήσια έκθεση προϋπολογισμού της Wikipedia για το 2023-2024. Σύμφωνα με αυτά, 50 εκατομμύρια δολάρια από τον συνολικό προϋπολογισμό των 177 εκατομμυρίων δολαρίων δαπανήθηκαν σε θέματα ισότητας, ασφάλειας και ένταξης.

Stop donating to Wokepedia until they restore balance to their editing authority https://t.co/sHjnFTtN5y

— Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2024