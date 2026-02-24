Ο ένας έβγαλε μαχαίρι και ο άλλος το χτυπούσε με μανία με το κράνος στο κεφάλι!

Σοκ προκαλεί το αιματηρό επεισόδιο με πρωταγωνιστές δύο οδηγούς, το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι σήμερα (24/02/2026) στο κέντρο της Αθήνας.

Οι δύο άνδρες οδηγοί για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ήρθαν στα χέρια στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον άλλο ελαφριά.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε στις 15:10 το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνας.

Γρήγορα τα αίματα ανάψαν και οι λεκτικές αντιπαραθέσεις γρήγορα μετατράπηκαν σε ύβρεις και χειροδικίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 51χρονος οδηγός μηχανής χτύπησε με το κράνος του έναν 70χρονο ο οποίος έβγαλε ένα μαχαίρι και τον τραυμάτισε ελαφριά.

Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν, ενώ παρασχέθηκαν κι οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο πως ο καυγάς ξεκίνησε για την προτεραιότητα.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο newsit.gr το επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας: Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ένας οδηγός μηχανής και ένας οδηγός αυτοκινήτου ανέβαιναν την οδό νιρβάνας στην συμβολή τον οδών Αχαρνών. Στο φανάρι ο νεαρός κατέβηκε από το μηχανάκι και ξεκίνησε να τον χτυπάει με μανία, τον έβγαλε έξω από το αμάξι και τον έσυρε μέχρι το πεζοδρόμιο.

Εκεί τον χτυπούσε με το κράνος στο κεφάλι και όπου έβρισκε με μανία. Ο ηλικιωμένος έβγαλε το μαχαίρι για να αμυνθεί και τον μαχαίρωσε στο χέρι για να σταματήσει την μανία που είχε πιάσει τον οδηγό της μηχανής.

Ο οδηγός της μηχανής είχε νευριάσει με τον ηλικιωμένο επειδή είχαν πιο πριν διαπληκτισμό στον δρόμο και τα αίματα άναψαν στο φανάρι. Στο σημείο έφτασε άμεσα ομάδα ΔΙΑΣ και συνέλαβε και τους δυο».

