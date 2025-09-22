Ο επικήδειος Τραμπ για τον δολοφονηθέντα Τσάρλι Κερκ: «Είναι μάρτυρας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο αμερικανός πρόεδρος ήταν αυτός που έκλεισε ως τελευταίος ομιλητής της επιμνημόσυνη τελετή του Τσάρλι Κερκ, αμέσως μετά τη χήρα του Έρικα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή ενώ ο Λι Γκρίνγουντ τραγουδούσε το «God bless the USA» ζωντανά.

Γεμάτο το στάδιο των Arizona Cardinals για το «αντίο» στον Κερκ ΒΙΝΤΕΟ

Απευθυνόμενος στις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που βρέθηκαν στο στάδιο της Αριζόνα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η Αμερική μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι ένα έθνος «σε σοκ και σε πένθος».

«Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν, η χώρα μας στερήθηκε μία από τις πιο φωτεινές παρουσίες της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του, και πάνω από όλα, έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα, γιο, Χριστιανό και πατριώτη. Ο Τσάρλς Τζέιμι Κερκ δολοφονήθηκε αποτρόπαια από έναν ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρό δολοφόνο, επειδή έλεγε την αλήθεια. Αυτό ήταν στην καρδιά του – σκοτώθηκε βίαια επειδή μιλούσε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, για τον Θεό, την πατρίδα και την κοινή λογική».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στον Τσάρλι Κερκ ως «μάρτυρα» όπως έκαναν και προηγούμενοι ομιλητές ενώ σημείωσε πως «το όνομα του Kirk θα ζει για πάντα στο αιώνιο χρονικό των σπουδαιότερων πατριωτών της Αμερικής, θα ζει για πάντα”.

Αναφέρθηκε στους γονείς του Κερκ, σημειώνοντας πως «στους γονείς του Τσάρλι, που έχασαν τον αγαπημένο τους γιο, και σε όλη την οικογένεια Κερκ, γνωρίζουμε ότι κανένας λόγος δεν θα είναι ποτέ αρκετός για να γεμίσουν το κενό που αφήνει πίσω του. Αυτό το κενό απλά δεν μπορεί να καλυφθεί.»

Και πρόσθεσε: «Αλλά ελπίζω ότι αυτή η εξαιρετική έκφραση συγκίνησης τις τελευταίες 11 ημέρες να σας έχει παρηγορήσει με τη γνώση πως ο γιος σας έφερε περισσότερο καλό και αγάπη σ’ αυτόν τον κόσμο μέσα στα 31 του χρόνια απ’ ό,τι μπορούν να φέρουν οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα και οι πολύ, πάρα πολύ επιτυχημένοι, σε ολόκληρη τη ζωή τους.»

Εκτός όμως από τον Τσάρλι Κερκ και τον χαμό του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να αναφερθεί και σε πολιτικές του πρωτοβουλίες. Χαρακτηριστικά προανήγγειλε μια συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, στην οποία θα αποκαλύψει την… αιτία του αυτισμού.

Η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με τον Guardian, αναμένεται να συνδέσει άμεσα τη χρήση του γνωστού φαρμάκου Tylenol από εγκύους με κίνδυνο για αυτισμό, σε αντίθεση με τις ιατρικές οδηγίες όπως ανέφερε η Washington Post.

Μέχρι σήμερα οι ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες δηλώνουν πως είναι ασφαλές για τις εγκύους να παίρνουν το συγκεκριμένο μη συνταγογραφούμενο παυσίπονο, του οποίου η δραστική ουσία είναι η παρακεταμόλη.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά και στα σχέδια αποστολής της εθνοφρουράς στο Σικάγο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Τσάρλι ήταν γεμάτος πατριωτικό πνεύμα από τα νεανικά του χρόνια, και ήταν “all American” σε όλα όσα έκανε. Ένα από τα τελευταία πράγματα που μου είπε ήταν: “Σας παρακαλώ, κύριε, σώστε το Σικάγο.” Θα το κάνουμε αυτό. Θα σώσουμε το Σικάγο από τα φρικτά εγκλήματα».

Διαφωνώντας με τη χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα και τη συγχώρεση που προσέφερε στο φερόμενο ως δράστη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Μισώ τον αντίπαλό μου και δεν θέλω το καλύτερο γι’ αυτόν. Συγγνώμη. Συγγνώμη Έρικα, αλλά τώρα η Έρικα μπορεί να μου μιλήσει και σε όλη την ομάδα, και ίσως να με πείσουν ότι αυτό δεν είναι σωστό, αλλά δεν αντέχω τον αντίπαλό μου».

«Η σφαίρα που τον σκότωσε είχε στόχο όλους μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



