Γεμάτο το στάδιο των Arizona Cardinals για το «αντίο» στον Κερκ ΒΙΝΤΕΟ

Όλο το ενδιαφέρον της αμερικανικής κοινής γνώμης είναι στραμμένο στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ, του ακτιβιστή που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. Το Στάδιο των Arizona Cardinals στο Φοίνιξ αναμένεται να γεμίσει με περισσότερους από 60.000 ανθρώπους, ενώ χιλιάδες άλλοι θα παραμείνουν εκτός εγκαταστάσεων και εκατομμύρια πολίτες θα παρακολουθήσουν την τελετή τηλεοπτικά. Τα μέτρα ασφαλείας είναι εξαιρετικά αυστηρά, καθώς στην τελετή θα παραστούν και θα μιλήσουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαία μέλη της κυβέρνησης.

Ορισμένες προσωπικότητες του MAGA που θα μιλήσουν στην τελετή μνήμης του Charlie Kirk:

Η Έρικα Κερκ, η οποία ηγείται πλέον της οργάνωσης του Τσάρλι Κερκ, Turning Point

Ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τζέι Ντι Βανς, αντιπρόεδρος

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών

Ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Άμυνας

Η Τούλσι Γκάμπαρντ, διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Ο Τάκερ Κάρλσον, δεξιός Αμερικανός σχολιαστής

Ο Στίβεν Μίλερ, βοηθός του Λευκού Οίκου

Με το άνοιγμα των πυλών, οι υποστηρικτές του Κερκ εισέρχονται στο State Farm Stadium υπό ενδελεχείς ελέγχους, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που θεωρείται εμβληματική μορφή του κινήματος MAGA. Η ουρά για την είσοδο εκτείνεται εκατοντάδες μέτρα, φτάνοντας έως και στους εξωτερικούς χώρους στάθμευσης.

Στα καθίσματα των 73.000 θέσεων έχει τοποθετηθεί μια αφίσα με το πρόσωπο του Κερκ και το σύνθημα «ποτέ να μην παραδοθούμε», ενώ στους παρευρισκόμενους διανέμεται βραχιολάκι που γράφει «είμαστε όλοι Τσάρλι Κερκ».

This is what 50+ THOUSAND people worshipping Jesus Christ looks like for Charlie Kirk’s memorial Jesus Christ truly is KING AMEN 🙏 pic.twitter.com/32SEGixzSl — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 21, 2025



Η ατμόσφαιρα εντός του σταδίου έχει έντονα θρησκευτικό χαρακτήρα, με μεγάλες αφίσες που παραθέτουν αποσπάσματα από την Αγία Γραφή, σε αναγνώριση της βαθιάς χριστιανικής πίστης που ο ίδιος προέβαλλε συχνά στις ομιλίες του.

Η τελετή θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί, τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας). Επικήδειες ομιλίες θα εκφωνήσουν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς και η σύζυγος του εκλιπόντος, Έρικα Κερκ, η οποία έχει αναλάβει τα ηνία της οργάνωσης Turning Point USA. Η οργάνωση, που ιδρύθηκε από τον Τσάρλι Κερκ, εξελίχθηκε επί των ημερών του σε έναν οργανισμό εκατομμυρίων δολαρίων με μεγάλη επιρροή στη συντηρητική νεολαία των ΗΠΑ.

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Τα μέτρα σσφαλείας δρακόντεια. Με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας το Στάδιο State Farm, όπου θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, έχει μετατραπεί σε φρούριο.

Το σχέδιο καταστρώθηκε μέσα σε μόλις 10 ημέρες από την δολοφονία του Κερκ, θέτοντας τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές Αρχές και μυστικές υπηρεσίες στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού.

Εκτός από το Στάδιο State Farm, χωρητικότητας 73,000 θέσεων, έχει κλειστεί για την υποδοχή του κόσμου και κοντινό αθλητικό κέντρο για 20.000 άτομα.

