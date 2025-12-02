Ο Ερμής έχει κερδίσει τους 7 από τους 8 βαθμούς εκτός έδρας

Με τον προχθεσινό βαθμό που πήρε ο Ερμής κόντρα στην Γλυφάδα, συνεχίζεται τα φετινό αξιοσημείωτο για την πατρινή ομάδα η οποία έχει κατακτήσει 2 νίκες εκτός έδρας και μία μέσα στο «σπίτι» του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 8 κερδισμένους βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα οι 7 έχουν έρθει εκτός έδρας και μόνο ο ένας στην έδρα του.

Πάντως, οι «μπλε» από χθες έπιασαν δουλειά για ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι, καθώς το Σάββατο, αντιμετωπίζουν τον Νηρέα με στόχο να διεκδικήσουν βαθμούς με την ελπίδα οτι ο Δρακόπουλος θα είναι πάλι μάχιμος.

