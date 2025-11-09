Ο Ερμής ευχαρίστησε την ΕΛ.ΑΣ. για τον αγώνα γιορτή

Ο Ερμής ευχαρίστησε την ΕΛ.ΑΣ. για τον αγώνα γιορτή
09 Νοέ. 2025 16:39
Pelop News

Παρά την ήττα  που γνώρισε η ομάδα βόλεϊ του Ερμή, εν τούτοις ο αγώνας με την ΑΕΚ ήταν παιχνίδι γιορτή για το πατρινό βόλεϊ σε ένα κατάμεστο «Κώστας Πετρόπουλος».

Η διοίκηση του Ερμή με τον πρόεδρο Γιάννη Λοτσάρη  να συγχαιρεί προσωπικά τον Ταξίαρχο Ιωάννη Μπούμη για την ουσιαστική συμβολή της τοπικής ΕΛ.ΑΣ. που είχε λάβει δρακόντεια μέτρα ασφάλειας.

Στο γήπεδο βρέθηκαν διμοιρίες ΜΑΤ και ΟΠΚΕ,  όμως δεν έγινε το παραμικρό και οι φίλοι του βόλεϊ απολαύσαν πλούσιο θέαμα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:39 Ο Ερμής ευχαρίστησε την ΕΛ.ΑΣ. για τον αγώνα γιορτή
16:32 Γιαμάλ: Δέχεται τις πιο πολλές ακραίες ρατσιστικές επιθέσεις
16:26 Βόμβα Σαμαρά: Η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι σε βάρος της Ελλάδας!
16:23 Ιωάννινα: Επιασαν το αφεντικό του μπαρ να σερβίρει ποτά σε ανήλικους
16:14 ΝΔ Αιγιάλειας: Μια 20άδα επώνυμων προσώπων στο πλευρό της Ελισσάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη
16:05 Επιστρέφουν τα δρομολόγιο Μποζαϊτικα-Ρίο- ανακοίνωση της Hellenic train
15:58 Η αποκάλυψη της Τζους Ευειδή για τις σχέσεις της στον χώρο της τηλεόρασης
15:55 Ισοπαλία στο Αίγιο, με 10 η Παναχαϊκή από το 40′
15:48 Ρωσία: Ουκρανικά drones «έκοψαν το ρεύμα» σε χιλιάδες σπίτια
15:40 Σαμαράς: Η απώλεια της Λένας μου μ’ έφερε πιο κοντά στους γονείς που έχασαν παιδιά στα Τέμπη
15:35 Η ΝΕΠ μεγάλη απόδραση από την Ηλιούπολη – Βίντεο
15:32 Χωρίς την παρουσία του Νότη Σφακιανάκη η αποτέφρωση της γυναίκας του…
15:25 Δίωξη για κακούργημα στον πλωτάρχη στο Βόλο
15:20 Τι αποκάλυψε ο Στέλιος Διονυσίου για το καζίνο
15:10 Χαλκίδα: Εφτά άτομα στη φυλακή μετά την απολογία
15:06 Γεωργίου για πρωτιά στα 5χλμ. στον Μαραθώνιο: «Ναι, περίμενα το ρεκόρ»
14:58 Δείτε που μπορείτε να δείτε διαδικτυακά το ντέρμπι Παναιγιάλειος-Παναχαϊκή
14:53 Αυτός είναι ο πρώτος δήμαρχος που υποδέχθηκε την πρέσβη των ΗΠΑ
14:50 Οργανωμένη φωνή για τους Κτηνοτρόφους της Δυτικής Αχαΐας
14:43 Aίγινα: Πλήθος πιστών στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Νεκτάριο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ