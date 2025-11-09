Ο Ερμής ευχαρίστησε την ΕΛ.ΑΣ. για τον αγώνα γιορτή

Παρά την ήττα που γνώρισε η ομάδα βόλεϊ του Ερμή, εν τούτοις ο αγώνας με την ΑΕΚ ήταν παιχνίδι γιορτή για το πατρινό βόλεϊ σε ένα κατάμεστο «Κώστας Πετρόπουλος».

Η διοίκηση του Ερμή με τον πρόεδρο Γιάννη Λοτσάρη να συγχαιρεί προσωπικά τον Ταξίαρχο Ιωάννη Μπούμη για την ουσιαστική συμβολή της τοπικής ΕΛ.ΑΣ. που είχε λάβει δρακόντεια μέτρα ασφάλειας.

Στο γήπεδο βρέθηκαν διμοιρίες ΜΑΤ και ΟΠΚΕ, όμως δεν έγινε το παραμικρό και οι φίλοι του βόλεϊ απολαύσαν πλούσιο θέαμα.

