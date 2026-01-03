Ο Ερμής νίκησε απουσίες και Εσπερο

Με το «δεξί» μπήκε στο 2026 η ομάδα βόλεϊ του Ερμή Πατρών η οποία παίζοντας πολύ καλό βόλεϊ, επικράτησε εντός έδρας με 3-1 (26-24, 25-13, 24-26, 25-18) σετ του Εσπέρου Καλλιθέας για την 11η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα αγωνίστηκε με απουσίες, καθώς εκτός από τον τραυματία Κανελλόπουλο έλειπε και ο Βατυλιώτης ο οποίος για προσωπικούς λόγους ηταν στην Κύπρο, ενώ ντεμπούτο έκανε το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημά, ο Γιάννης Χασάπης με τους «μπλε» να φτάνουν στη νίκη.

Η ομάδα του Χριστόπουλου πήρε με τα δυο πρώτα σετ, στο τρίτη έγινε μάχη, προηγήθηκε, αλλά το έχασε στις λεπτομέρειες με 27-25, όμως στο 4ο σετ ηταν καλύτερη, στην επίθεση και στην υποδοχή και πήρε το σετ και μαζί τη νίκη.

