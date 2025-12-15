Ο Ερμής βρίσκει ρυθμό και χτίζει σερί

Ο Ερμής βρίσκει ρυθμό και χτίζει σερί
15 Δεκ. 2025 11:53
Ρυθμό έχει βρει η ομάδα βόλεϊ του Ερμή Πατρών η οποία πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και επικράτησε εύκολα εντός έδρας με 3-0 (25-15, 25-21, 25-19) σετ του Ιωνικού για την 9η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα και σημείωσε την 2η σερί νίκη στο πρωτάθλημα, έφτασε τους 13 βαθμούς και σκαρφάλωσε στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Στο αγωνιστικό μέρος,  «μπλε» ήταν πολύ καλύτεροι στη υποδοχή και στο μπλοκ με αποτέλεσμα εύκολα τη νίκη.

Ολοι οι παίκτες έκανα πολύ καλή εμφάνιση, όμως το κάτι παραπάνω  έδωσαν οι Βατυλιώτης, Δρακόπουλος, Εκμετσόγλου και Τσιχλιάς.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο προπονητής του Ερμή ο Γιώργος Χριστόπουλος ο οποίος τόνισε: «Είχα πει στο ξεκίνημα ότι η ομάδα ήθελε τον χρόνο της, πλέον έχουμε βρει ρυθμό και παίζουμε καλύτερα.

Ήμασταν καλύτεροι, επιβάλαμε τον ρυθμό μας και νικήσαμε δίκαια τον Ιωνικό. Στόχος μας είναι η παραμονή και από εκεί και πέρα ότι καλύτερο».

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Δρακόπουλος, Εκμετσόζλου, Τσιχλιάς, Κούγιας, Κανελλόπουλος, Βατυλιώτης, λίμπερο ο Καραγιώργος (Βίτσιος, Μπακούλιας, Παρδαλάκης).

