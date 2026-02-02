Ο ευρωβουλευτής της «Νίκης» Νίκος Αναδιώτης στην «Π»: Ζωή υπάρχει από τη σύλληψη

Ο ευρωβουλευτής της Νίκης, Νίκος Αναδιώτης, μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», ανέλυσε τις βασικές πολιτικές θέσεις και αξίες του κινήματος, άσκησε δριμεία κριτική στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τοποθετήθηκε ξεκάθαρα απέναντι στη συμφωνία Mercosur.

Με λόγο αιχμηρό αλλά και αυτοκριτικό, ο ευρωβουλευτής μίλησε για την ανάγκη επισιτιστικής κυριαρχίας, για την απώλεια ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, για τον ρόλο των μεγάλων πολυεθνικών, αλλά και για τη δική του ευθύνη στο Ευρωκοινοβούλιο. Παράλληλα, απέφυγε να σχολιάσει πρόωρα σενάρια νέων πολιτικών σχηματισμών, επιμένοντας στη μοναδικότητα της ΝΙΚΗΣ.

-Πώς κρίνετε τη σημερινή κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ενωσης;

Η Ευρώπη βρίσκεται σε δύσκολη θέση και σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται η ίδια. Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια την οδήγησαν σε απώλεια ανταγωνιστικότητας και εξάρτηση. Στη δεκαετία του ’90 η Ευρώπη ήταν ισχυρή· σήμερα προσπαθεί να καλύψει το έδαφος με κινήσεις που, κατά τη γνώμη μου, δεν ωφελούν τον απλό λαό.

-Ποια είναι η άποψή σας για τη συμφωνία Mercosur;

Είμαι κάθετα αντίθετος. Πρόκειται για μια παρωχημένη πρόταση από τη δεκαετία του ’90, που επανέρχεται σήμερα όχι επειδή είναι προς όφελος των πολιτών, αλλά επειδή εξυπηρετεί συγκεκριμένα κράτη και μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες. Μακροπρόθεσμα, δεν πιστεύω ότι τα αποτελέσματά της θα είναι θετικά για τους Ευρωπαίους πολίτες.

-Γιατί δίνετε τόσο μεγάλη έμφαση στην επισιτιστική κυριαρχία;

Διότι η τροφή δεν είναι απλώς ένα οικονομικό προϊόν. Είναι ζήτημα ελευθερίας. Οταν δεν ελέγχεις την παραγωγή της τροφής σου, χάνεις την κυριαρχία σου. Και όποιος πεινάει, χειραγωγείται εύκολα. Γίνεται υπόδουλος άλλων. Αυτός είναι ο πυρήνας της αντίθεσής μου σε συμφωνίες όπως η Mercosur.

-Πώς συνδέετε τη συμφωνία αυτή με την έκθεση ανταγωνιστικότητας του Μάριο Ντράγκι;

Η έκθεση παρουσιάστηκε πριν από έναν χρόνο, αλλά δεν βλέπουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Αν θεωρείται «μέτρο ανταγωνιστικότητας» το άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς σε βάρος της εγχώριας παραγωγής, τότε διαφωνώ πλήρως. Η Ευρώπη δεν θα ανταγωνιστεί ούτε την Κίνα ούτε την Αμερική με την αποδόμηση των ίδιων της των κοινωνιών.

-Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής;

Δεν μιλάω για ένα στενό τεχνικό πρόγραμμα. Μιλάω για πολιτική κατεύθυνση. Πρέπει να προστατεύσουμε την εγχώρια παραγωγή, να απορρίψουμε συμφωνίες που τη διαλύουν και να επαναφέρουμε τον έλεγχο της παραγωγικής αλυσίδας στους πολίτες και στο κράτος. Χωρίς αυτό, δεν υπάρχει πραγματική ανεξαρτησία.

-Πώς σχολιάζετε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από την κυρία Καρυστιανού;

Είναι κάτι πολύ υποθετικό. Δεν μπορώ να κρίνω πολιτικά έναν άνθρωπο που μέχρι σήμερα τον γνωρίζουμε ως μια μητέρα που έχασε το παιδί της -και αυτό το σέβομαι απόλυτα. Οταν και αν υπάρξει κόμμα με όνομα, θέσεις και πρόσωπα, τότε μπορούμε να συζητήσουμε πολιτικά.

-Η κυρία Καρυστιανού επανέφερε στη δημόσια συζήτηση το θέμα των αμβλώσεων. Ποια είναι η δική σας άποψη;

Η θέση της ΝΙΚΗΣ είναι ξεκάθαρη και έχει διατυπωθεί πολλές φορές. Πράγματι, το ζήτημα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες. Εμείς, όμως, εστιάζουμε στην προστασία της αγέννητης ζωής. Δεν μιλάμε με αρνητικούς όρους για «αμβλώσεις» ή «διακοπή κύησης», αλλά με θετικό πρόσημο για την υπεράσπιση της ζωής από τη σύλληψη. Πιστεύουμε ότι η κοινωνία οφείλει να ευαισθητοποιηθεί -άνδρες και γυναίκες- ώστε να αναγνωρίσει ότι η ζωή υπάρχει από τη σύλληψη.

Αλλωστε, και το ίδιο το ελληνικό νομικό πλαίσιο αναγνωρίζει δικαιώματα στο έμβρυο πριν από τη γέννηση, γεγονός που δείχνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει διπλό μέτρο στην έννοια της ζωής. Είμαστε ξεκάθαρα υπέρ της αγέννητης ζωής και αυτό εκφράζουμε με συνέπεια.

-Ποιο είναι το μήνυμα για το μέλλον της Ευρώπης;

Η Ευρώπη πρέπει να επιστρέψει στις κοινωνίες της, στην παραγωγή, στην κυριαρχία και στη δικαιοσύνη. Αν συνεχίσει να υπηρετεί μόνο μεγάλες εταιρείες και ισχυρά συμφέροντα, θα αποδυναμώνεται. Εμείς πιστεύουμε στο καλύτερο και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε γι’ αυτό.

-Σε ποια «ατζέντα» αναφέρεστε όταν ασκείτε κριτική στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης;

Αναφερόμαστε σε ένα σύνολο πολιτικών και ιδεολογικών κατευθύνσεων που επιβάλλονται από τα πάνω, χωρίς ουσιαστική κοινωνική συναίνεση. Πρόκειται για επιλογές που αφορούν κοινωνικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την οικονομία, οι οποίες περιορίζουν την εθνική κυριαρχία και απομακρύνουν τη λήψη αποφάσεων από τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτή η ατζέντα αποδυναμώνει την ταυτότητα των ευρωπαϊκών κοινωνιών και εντείνει τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στην Ευρώπη.

