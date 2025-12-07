Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Από εργαλείο σωτηρίας, σε «στίγμα» για τον επαγγελματία

Μετά από μια δεκαετία βαθιάς οικονομικής ύφεσης, χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες στην Ελλάδα βρέθηκαν αντιμέτωποι με δυσβάστακτες οφειλές. Πολλοί από αυτούς ήταν μέχρι τότε απολύτως συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Οι πρωτοφανείς συνθήκες της κρίσης όμως οδήγησαν σε κατακόρυφη μείωση εσόδων, συχνά χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Ως απάντηση σε αυτή την πραγματικότητα, θεσπίστηκε ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, ένα εργαλείο προληπτικής εξυγίανσης, με στόχο να προσφέρει βιώσιμες ρυθμίσεις και μια δεύτερη ευκαιρία στους πληττόμενους.

Στα χαρτιά, η προσέγγιση έμοιαζε ορθή. Προβλέπονταν αυτοματοποιημένες διαδικασίες, δόσεις προσαρμοσμένες στις δυνατότητες του οφειλέτη και προστασία από ποινικές και εισπρακτικές συνέπειες. Στην πράξη όμως, η εφαρμογή του μηχανισμού εγείρει σοβαρά ερωτήματα και θα έλεγε κανείς, μια “παγίδα”.

Ο επαγγελματίας που επιλέγει να αξιοποιήσει τον Εξωδικαστικό, συχνά διαπιστώνει ότι αντιμετωπίζεται με καχυποψία από το ίδιο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η συμμετοχή στη διαδικασία καταγράφεται, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η πρόσβαση σε νέα δανειοδότηση, χρηματοδοτικά εργαλεία και μπλοκ επιταγών. Αντί η ρύθμιση να διευκολύνει την επανένταξη στην παραγωγική δραστηριότητα, συχνά οδηγεί στον οικονομικό αποκλεισμό.

Παράλληλα, οι τράπεζες εμφανίζονται επιλεκτικές στην αποδοχή αιτημάτων. Όταν ο οφειλέτης διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας πλησίον του ύψους του χρέους, η προθυμία για συναινετική ρύθμιση υποχωρεί. Αντί για εξεύρεση λύσης, προκρίνεται η αναγκαστική εκποίηση, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω τον ίδιο τον σκοπό του νόμου.

Η υφιστάμενη κατάσταση καταδεικνύει ένα κρίσιμο παράδοξο. Ένα θεσμικό εργαλείο που δημιουργήθηκε για να προσφέρει προστασία και προοπτική, τείνει να λειτουργεί αποτρεπτικά και να στιγματίζει εκείνους που το αξιοποιούν.

Η κοινωνία και οι μικρομεσαίοι χρειάζονται λύσεις που πραγματικά στηρίζουν, όχι μηχανισμούς που δίνουν με το ένα χέρι και παίρνουν με το άλλο. Οι λύσεις πρέπει να βασίζονται σε πραγματικά κριτήρια βιωσιμότητας και να ενισχύουν, όχι να αποθαρρύνουν, την προσπάθεια επανένταξης στην αγορά.

Γιατί η εξυγίανση, για να είναι αποτελεσματική, δεν μπορεί να συνοδεύεται από στιγματισμό.

Χρήστος Ι. Γρηγοράτος

Χρήστος Ι. Γρηγοράτος

