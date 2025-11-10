Ο Γ. Αϊβάζης είδε τον αγώνα Ερμης-ΑΕΚ

Τον αγώνα βόλεϊ Ερμής Πατρών – ΑΕΚ για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών παρακολούθησε το Σάββατο στο «Κ. Πετρόπουλος» ο ηθοποιός και φέτος παίκτης της Ακαδημίας των Σπορ στο χάντμπολ Γιάννης Αιβάζης.

Ο ηθοποιός είναι γνωστός για τα φίλαθλα αισθήματά του για την ΑΕΚ και το απέδειξε και προχθές όπου κάθισε μαζί με τους οπαδούς της. Μαζί του στην κερκίδα με τους οπαδούς της ΑΕΚ ήταν ο συμπαίκτης του στην Ακαδημία των Σπορ Βασίλειος Κολιούλης και ο έμπειρος προπονητής της Πατρινής ομάδας Γιάννης Παπαγιαννόπουλος οι οποίοι είδαν όλη την αναμέτρηση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



