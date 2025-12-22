Ο Γ. Νιφορόπουλος μοιραίος για την Παναχαϊκή

Μοιραίος ποδοσφαιριστής για την Παναχαϊκή ήταν ο Γρηγόρης Νιφορόπουλος. Η ειρωνεία είναι ότι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας δεν κατάφερε σε τρεις ανεπανάληπτες ευκαιρίες να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, βγάζοντας νευρικότητα και άγχος στην τελική προσπάθεια.

* Συγκλονιστικοί χθες όλοι οι ποδοσφαιριστές της Παναχαϊκής για το πάθος και την αγωνιστικότητα που έβγαλαν στο γήπεδο. Δεν υπήρχε ούτε ένας που να υστέρησε.

* Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του Πύργου, Νώντας Κουτρομάνος, συνεχάρη τους ανθρώπους και τους ποδοσφαιριστές της πατρινής ομάδας.

* Ο Αγγελος Χαντί είχε συζητήσεις με όλους τους «κοκκινόμαυρους», καθώς έχει φορέσει τη φανέλα της Παναχαϊκής και έχει εκφράσει πολλές φορές τον σεβασμό που τρέφει για την ομάδα.

* Ισχυρή αστυνομική δύναμη χθες στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Οι οργανωμένοι φίλοι του Πύργου εισήλθαν στο γήπεδο στο 20′ και αμέσως ξεκίνησαν οι αντεγκλήσεις και η ανταλλαγή συνθημάτων με αυτούς των «κοκκινόμαυρων».

* Δύο φορές ακούστηκε από τα μεγάφωνα πως η αστυνομίας για λόγους ασφαλείας μπορεί να βιντεοσκοπεί και να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα.

* Τρόμαξαν όλοι με ένα άσχημο πέσιμο που είχε ο Δημήτρης Πατάπης και αμέσως ο διαιτητής κάλεσε τον γιατρό να μπει μέσα, αλλά ευτυχώς ο πατρινός παίκτης συνέχισε κανονικά το παιχνίδι.

* Είχε διαβάσει πολύ καλά το ματς ο Σπύρος Αντωνόπουλος και δεν άφησε χώρο στον Πύργο να κάνει παιχνίδι. Πάντως, για ομάδα που έχει την καλύτερη άμυνα έχοντας δεχθεί μόλις 6 γκολ, δέχθηκε πολλές ευκαιρίες από την Παναχαϊκή, που άνετα θα μπορούσε να πετύχει ένα και δύο γκολ.

