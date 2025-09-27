Ο Γιώργος Καπουτζίδης στο σπίτι του «Παρά Πέντε» μετά από 20 χρόνια ΒΙΝΤΕΟ

Σαν σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου 2005, έκανε πρεμιέρα στο Mega η θρυλική σειρά «Στο Παρά Πέντε», η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ελληνική τηλεόραση και αγαπήθηκε από το κοινό όσο λίγες παραγωγές. Είκοσι χρόνια μετά, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, ο δημιουργός της σειράς, Γιώργος Καπουτζίδης, επέστρεψε στο «πατρικό» του. το σπίτι όπου ο τηλεοπτικός Σπύρος έγραψε ιστορία μαζί με την αγαπημένη γιαγιά Ειρήνη, για να μοιραστεί με τους τηλεθεατές τα σχέδιά του για το επερχόμενο reunion.

«Σήμερα είναι 26 Σεπτεμβρίου 2025, ακριβώς 20 χρόνια μετά. Ήταν 26 Σεπτεμβρίου 2005, Δευτέρα τότε ενώ σήμερα είναι Παρασκευή, που ξεκινούσε στο MEGA μια σειρά που άλλαξε τη ζωή πολλών από εμάς που συμμετείχαμε σ’ αυτή. Σίγουρα άλλαξε τη δική μου ζωή ριζικά και νομίζω πως άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε μέσα στην καθημερινότητα σας με τους φίλους, την οικογένεια σας, τους δικούς σας ανθρώπους», δήλωσε συγκινημένος ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Δείτε το βίντεο

Αναφερόμενος στη σημασία που έχει για τον ίδιο και τους συντελεστές η αγάπη του κοινού, πρόσθεσε: «Το Παρά Πέντε συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής και τα οφείλει σε εσάς. Εμείς μπορεί να δουλέψαμε γι’ αυτό αλλά εσείς, με την αγάπη σας, το κρατήσατε ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια και ποιος ξέρει και πόσα χρόνια ακόμα. Θέλουμε, λοιπόν, να γιορτάσουμε αυτά τα 20 χρόνια και να τα γιορτάσουμε μαζί σας».

Ο δημιουργός κάλεσε τους τηλεθεατές να συμμετάσχουν ενεργά στην προετοιμασία του reunion, με ιδέες και προτάσεις για το τι θα ήθελαν να δουν. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Γιώργος Καπουτζίδης έδωσε έναν ιδιαίτερα τρυφερό τόνο: «Να θυμηθούμε όσα ζήσαμε, να θυμηθούμε όσους έφυγαν αλλά που αποτελούν πάντοτε αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Περιμένω τις ιδέες σας, τις σκηνές σας, τη φαντασία σας γιατί έχω γράψει 49 επεισόδια Παρά Πέντε μόνος μου. Ε, ας γράψουμε το 50ο παρέα».

