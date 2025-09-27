Ο Γιώργος Καπουτζίδης στο σπίτι του «Παρά Πέντε» μετά από 20 χρόνια ΒΙΝΤΕΟ

Αναφερόμενος στη σημασία που έχει για τον ίδιο και τους συντελεστές η αγάπη του κοινού, πρόσθεσε: «Το Παρά Πέντε συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής και τα οφείλει σε εσάς. Εμείς μπορεί να δουλέψαμε γι’ αυτό αλλά εσείς, με την αγάπη σας, το κρατήσατε ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια και ποιος ξέρει και πόσα χρόνια ακόμα. Θέλουμε, λοιπόν, να γιορτάσουμε αυτά τα 20 χρόνια και να τα γιορτάσουμε μαζί σας».

Ο Γιώργος Καπουτζίδης στο σπίτι του «Παρά Πέντε» μετά από 20 χρόνια ΒΙΝΤΕΟ
27 Σεπ. 2025 10:48
Pelop News

Σαν σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου 2005, έκανε πρεμιέρα στο Mega η θρυλική σειρά «Στο Παρά Πέντε», η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ελληνική τηλεόραση και αγαπήθηκε από το κοινό όσο λίγες παραγωγές. Είκοσι χρόνια μετά, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, ο δημιουργός της σειράς, Γιώργος Καπουτζίδης, επέστρεψε στο «πατρικό» του. το σπίτι όπου ο τηλεοπτικός Σπύρος έγραψε ιστορία μαζί με την αγαπημένη γιαγιά Ειρήνη, για να μοιραστεί με τους τηλεθεατές τα σχέδιά του για το επερχόμενο reunion.

«Σήμερα είναι 26 Σεπτεμβρίου 2025, ακριβώς 20 χρόνια μετά. Ήταν 26 Σεπτεμβρίου 2005, Δευτέρα τότε ενώ σήμερα είναι Παρασκευή, που ξεκινούσε στο MEGA μια σειρά που άλλαξε τη ζωή πολλών από εμάς που συμμετείχαμε σ’ αυτή. Σίγουρα άλλαξε τη δική μου ζωή ριζικά και νομίζω πως άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε μέσα στην καθημερινότητα σας με τους φίλους, την οικογένεια σας, τους δικούς σας ανθρώπους», δήλωσε συγκινημένος ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Δείτε το βίντεο

Αναφερόμενος στη σημασία που έχει για τον ίδιο και τους συντελεστές η αγάπη του κοινού, πρόσθεσε: «Το Παρά Πέντε συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής και τα οφείλει σε εσάς. Εμείς μπορεί να δουλέψαμε γι’ αυτό αλλά εσείς, με την αγάπη σας, το κρατήσατε ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια και ποιος ξέρει και πόσα χρόνια ακόμα. Θέλουμε, λοιπόν, να γιορτάσουμε αυτά τα 20 χρόνια και να τα γιορτάσουμε μαζί σας».

Ο δημιουργός κάλεσε τους τηλεθεατές να συμμετάσχουν ενεργά στην προετοιμασία του reunion, με ιδέες και προτάσεις για το τι θα ήθελαν να δουν. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Γιώργος Καπουτζίδης έδωσε έναν ιδιαίτερα τρυφερό τόνο: «Να θυμηθούμε όσα ζήσαμε, να θυμηθούμε όσους έφυγαν αλλά που αποτελούν πάντοτε αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Περιμένω τις ιδέες σας, τις σκηνές σας, τη φαντασία σας γιατί έχω γράψει 49 επεισόδια Παρά Πέντε μόνος μου. Ε, ας γράψουμε το 50ο παρέα».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 CrediaBank: Ισχυρές επιδόσεις και στο Α’ εξάμηνο 2025, με διπλασιασμό στα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Κέρδη του Ομίλου
11:52 Πάτρα – ΠΓΝΠ: Ασθενής εξαφανίστηκε από την καρδιολογική κλινική
11:44 Συνάντηση Μητσοτάκη με Τραμπ στη δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ
11:36 Super League: Με Στρεφέτσα για τη νίκη ο Ολυμπιακός κόντρα στον Λεβαδειακό – Το σερί θέλει ο Άρης κόντρα στον Πανσερραϊκό
11:28 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι, ανησυχία στους καταναλωτές
11:20 Μεταμόρφωση: Το «τι με κοιτάς έτσι» ήταν η αφορμή για τον ματωμένο καβγά – Τραυματίστηκε Κρητικός που μπήκε να χωρίσει
11:12 Times of Israel: Το σχέδιο 21 σημείων από τις ΗΠΑ για τη Γάζα
11:04 Για ποιο λόγο θα μείνουν κλειστά στις 3 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία της Αθήνας
10:55 Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Άνω Καστρίτσι – Συνεχίζουν εναέρια και επίγεια μέσα
10:48 Ο Γιώργος Καπουτζίδης στο σπίτι του «Παρά Πέντε» μετά από 20 χρόνια ΒΙΝΤΕΟ
10:40 Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 88χρονος κολυμβητής στα Αραχωβίτικα – Η ανακοίνωση του Λιμενικού
10:32 Θεσσαλονίκη: 19χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε σε έξι οχήματα
10:24 Τρεις συμβουλές από καθηγητή του Χάρβαρντ για ευτυχισμένα παιδιά
10:24 Ψύχραιμη ανάλυση
10:16 Ρόδος: Συνελήφθη 25χρονος Βρετανός μετά την καταγγελία 24χρονης Νορβηγίδας για βιασμό σε εγκαταλειμμένο κτήριο
10:08 Φωτιά σε δασική περιοχή της Καλλιθέας Αγρινίου – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
10:00 Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε βιτρίνα μαγαζιού – Μάλλον αποκοιμήθηκε ο οδηγός ΒΙΝΤΕΟ
9:51 Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης: Κατασχέθηκαν πάνω από ένας τόνος κάνναβης, όπλα και πλαστά χαρτονομίσματα
9:42 Συναγερμός στην Πάτρα: 76χρονος πρώην αστυνομικός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
9:25 Αθλητικές μεταδόσεις: Πλούσιο πρόγραμμα με Ολυμπιακό – Προμηθέα για το Super Cup και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ