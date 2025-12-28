O Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε εκτίς μαγαζιού για να χαιρετήσει τους θαυμαστές του

Σε βίντεο που ανάρτησε ο καλλιτέχνης τα ξημερώματα της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να περπατάει βιαστικός, ενώ οι θαυμαστές του είχαν σχηματίσει ουρά περιμένοντας να εισέλθουν στο μαγαζί και να τον δουν να τραγουδάει ζωντανά.

O Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε εκτίς μαγαζιού για να χαιρετήσει τους θαυμαστές του
28 Δεκ. 2025 10:37
Pelop News

Μία πιο προσωπική στιγμή με τους θαυμαστές του μοιράστηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν βγήκε στον δρόμο, έξω από το νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται για να χαιρετήσει τον κόσμο, που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς.

Σε βίντεο που ανάρτησε ο καλλιτέχνης τα ξημερώματα της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να περπατάει βιαστικός, ενώ οι θαυμαστές του είχαν σχηματίσει ουρά περιμένοντας να εισέλθουν στο μαγαζί και να τον δουν να τραγουδάει ζωντανά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ αντάλλασσε χειραψίες με τον κόσμο, ανέφερε παράλληλα «καλησπέρα, τι κάνετε; Χρόνια πολλά και καλά!», ενώ σε κάποια στιγμή σχολίασε «υπομονή κάνουμε». Οι θαυμαστές του φάνηκαν ενθουσιασμένοι με την κίνησή του, με ορισμένους να φωνάζουν «Γιώργο» και «Μαζώ». Το βίντεο που κοινοποίησε ο τραγουδιστής μέσω story, ολοκληρωνόταν με τη φράση: «Και το βράδυ ξεκινάει αμέσως τώρα».

Δείτε το βίντεο

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:17 Σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος στην Πάτρα για πώληση αλκοόλ σε ανήλικους
11:08 Τραγωδία στα Βαρδούσια: Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση των σορών των ορειβατών
11:05 Ο Γιάννης Αβράμης της ΝΕΠ εμπειρίες με την Εθνική πόλο των Παίδων
10:59 Ο Προμηθέας να κλείσει το 2025 με διπλό στο Περιστέρι
10:55 Ηττα στην πρεμιέρα για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
10:49 Σύρραξη στον αγώνα Μπακς-Μπουλς λόγω καρφώματος του Γιάννη Αντετοκούνμπο ΒΙΝΤΕΟ
10:37 O Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε εκτίς μαγαζιού για να χαιρετήσει τους θαυμαστές του
10:25 Κρήτη: Εννέα επιχειρήσεις και διασώσεις 738 μεταναστών σε μια ημέρα
10:14 Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου της Ελένης Παπαδοπούλου: Δολοφονία από τον γιο της δείχνουν τα νέα στοιχεία
10:02 Παναθηναϊκός: Η Γκρέμιο πιέζει για τον Τετέ
9:51 Αχαΐα: Βαρύ πένθος για τον 30χρονο Αλέξανδρο Παπαζαφείρη – Δωρίζονται τα όργανά του
9:49 Φορολογικές υποχρεώσεις έως 31 Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι πριν αλλάξει ο χρόνος
9:45 Ρήγμα στο μέτωπο των αγροτικών μπλόκων μετά από 30 ημέρες κινητοποιήσεων – Σενάρια διαλόγου και κλιμάκωσης
9:43 Διαγράφονται 280.000 αιώνιοι φοιτητές – Πόσοι ζήτησαν παράταση σπουδών
9:41 Ανοιχτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα στην Πάτρα – Το εορταστικό ωράριο έως την Πρωτοχρονιά
22:57 Όλες οι αργίες για το 2026, πότε πέφτουν, τι ισχύει
22:39 Ευρώπη: Καμπανάκι, ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να αποφευχθεί
22:21 Διατροφικός θησαυρός: Αυτό το όσπριο με διπλάσια πρωτεΐνη από τα άλλα
22:03 5ο Τουρνουά «Νίκος Μοίραλης»: Τίμησαν τη μνήμη του, στον τελικό Προμηθέας και Ιωνικός
21:51 Αγρότες: Διχασμός στο ενιαίο μέτωπο, «είναι καλικάντζαροι» απαντούν οι Θεσσαλοί για 18 μπλόκα που είπαν «ναι» στον διάλογο με την κυβέρνηση, BINTEO
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ