O Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε εκτίς μαγαζιού για να χαιρετήσει τους θαυμαστές του

Μία πιο προσωπική στιγμή με τους θαυμαστές του μοιράστηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν βγήκε στον δρόμο, έξω από το νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται για να χαιρετήσει τον κόσμο, που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς.

Σε βίντεο που ανάρτησε ο καλλιτέχνης τα ξημερώματα της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να περπατάει βιαστικός, ενώ οι θαυμαστές του είχαν σχηματίσει ουρά περιμένοντας να εισέλθουν στο μαγαζί και να τον δουν να τραγουδάει ζωντανά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ αντάλλασσε χειραψίες με τον κόσμο, ανέφερε παράλληλα «καλησπέρα, τι κάνετε; Χρόνια πολλά και καλά!», ενώ σε κάποια στιγμή σχολίασε «υπομονή κάνουμε». Οι θαυμαστές του φάνηκαν ενθουσιασμένοι με την κίνησή του, με ορισμένους να φωνάζουν «Γιώργο» και «Μαζώ». Το βίντεο που κοινοποίησε ο τραγουδιστής μέσω story, ολοκληρωνόταν με τη φράση: «Και το βράδυ ξεκινάει αμέσως τώρα».

Δείτε το βίντεο

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



