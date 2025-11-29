Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα τα βρήκαν με τον Γιώργο Τσαλίκη

Χρειάστηκε να περάσουν τέσσερα ολόκληρα χρόνια ώσπου να λυθεί η κόντρα ανάμεσα στον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα με τον Γιώργο Τσαλίκη.

Το απόγευμα του Σαββάτου (29.11.2025) το ζευγάρι υποδέχτηκε τον γνωστό τραγουδιστή στην εκπομπή «Εδώ TV» στο OPEN. Μάλιστα, τόσο ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Νάταλι Κάκκαβα όσο και ο Γιώργος Τσαλίκης θέλησαν να αποκαλύψουν δημοσίως το παρασκήνιο της συμφιλίωσής τους κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεοπτικής συνάντησης.

«Δεν ήμασταν καλά την προηγούμενη τριετία. Μας τιμά και είναι εδώ και τον ευχαριστούμε πολύ», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

«Δεν είμαστε αλλοπρόσαλλοι που ξαφνικά τσακώνονται και μετά βρίσκονται σε ένα πλατό. Έχει γίνει ένα χτίσιμο από πίσω», ανέφερε ο Γιώργος Τσαλίκης.

«Είχαμε βρεθεί στην παράσταση του Μάρκου Σεφερλή. Εκεί ήμασταν με τα παιδιά μας. Και προσωπικά τόσο εγώ όσο και ο Γρηγόρης νιώσαμε άσχημα που φέραμε σε αμηχανία τα παιδιά μας», δήλωσε με τη σειρά της η Ναταλί Κάκκαβα.

«Θέλω να πω ότι εκείνη η συνάντηση στην παράσταση του Μάρκου Σεφερλή το καλοκαίρι ήταν μια στιγμή ορόσημο γιατί, εκείνο το βράδυ, δεν ένιωσα αμηχανία. Ένιωσα μέσα μου ότι αυτό πρέπει να τελειώσει διότι έχετε μια πολύ ωραία οικογένεια, πάνω πάνω απ’ όλα είναι τα παιδιά σας, τα οποία δεν είναι ακόμα σε ηλικία – όπως είναι τα δικά μας που είναι μεγαλύτερα – να το κατανοήσουν. Άρα το θεώρησα πάρα πολύ άδικο να στεναχωρούμε τα παιδιά μας, όταν μπορούμε εμείς να το λύσουμε σαν άτομα ευαίσθητα, γιατί είμαστε ευαίσθητοι, άσχετα αν σας έχω κοροϊδέψει λίγο γι’ αυτή την ευαισθησία. Τελικά, έχω γίνει πολύ χειρότερος», παραδέχτηκε με ειλικρίνεια ο Γιώργος Τσαλίκης

«Μετά από ώριμη σκέψη, πήρα μια πρωτοβουλία, χωρίς να το ξέρει ο Γρηγόρης. Του έστειλα ένα μήνυμα και του λέω “καλησπέρα ξέρεις έχουν χυθεί τόνοι μελανιού, πρέπει να μιλήσουμε από κοντά και να πούμε την αλήθεια μας”. Μου απάντησε στο πεντάλεπτο. Το μήνυμα ήταν γλυκό και με ξάφνιασε, μου είπε “ωραία να τα πούμε και τηλεφωνικά”. Με το “καλημέρα” μου ανοίχτηκε σαν να μιλούσαμε χρόνια, με έκανε να νιώσω ζεστασιά και μας πρότεινε να βρεθούμε. Όταν το είπα στον Γρηγόρη μου είπε “φυσικά” και την επόμενη μέρα μας κάλεσε σπίτι του», αποκάλυψε αμέσως μετά η Ναταλί Κάκκαβα.

«Έζησα την πιο σουρεάλ σκηνή. Χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού και βλέπω στην οθόνη τον Γρηγόρη και τη Ναταλί με έναν λευκό αρκούδο και λουλούδια και λέω “Χριστέ μου, τι ωραία”. Ο Γρηγόρης ήταν πολύ αγχωμένος και με ένταση, εγώ πάλι ήρεμος. Γιατί ήξερα ότι αυτό που γίνεται θέλει ο Θεός να γίνει, είναι το σωστό. Όπως κι εδώ σήμερα. Ξέρω ότι αυτό είναι το παράδειγμα, αν και αργήσαμε. Κάναμε μια πολύωρη κουβέντα, καρδιογράφημα και με ένταση. Όπου σε αυτήν ειπώθηκαν μόνο αλήθειες. Με ένταση, με παράπονα, με θυμό, με πίκρα. Όλη την γκάμα των αληθινών συναισθημάτων. Ειπώθηκαν και οι πιο σκληρές αλήθειες και πώς τα σκεφτόμασταν. Ήταν λυτρωτικό». δήλωσε στη συνέχεια ο Γιώργος Τσαλίκης.

«Εγώ δεν ήμουν έτοιμος, η Ναταλί το είχε δουλέψει. Δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είμαστε χαζοί. Πιαστήκαμε κορόιδα στο τέλος της ημέρας», παραδέχτηκε παράλληλα ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

«Παίξαμε ωραία τους ρόλους που κάποιοι άλλοι ήθελαν να παίξουμε. “Φάγαμε τις σάρκες μας” και είναι λάθος αυτό που κάναμε», δήλωσε η Ναταλί Κάκκαβα.

Υπενθυμίζεται ότι η κόντρα ανάμεσα στον Γρηγόρη Γκουντάρα, τη Ναταλί Κάκκαβα και τον Γιώργο Τσαλίκη ξεκίνησε το 2021. Αιτία και αφορμή ήταν το γεγονός ότι το ζευγάρι ανέλαβε την παρουσίαση του ριάλιτι του ΣΚΑΪ «Big Brother», τα ηνία της οποίας είχε αρχικά συμφωνήσει να αναλάβει ο γνωστός τραγουδιστής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



