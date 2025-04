Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χεζμπολάχ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα σε μια νέα ισραηλινή επίθεση στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, με τον ισραηλινό στρατό να ισχυρίζεται ότι σκότωσε έναν διοικητή της Χεζμπολάχ.

«Ένα πλήγμα με ισραηλινό drone με στόχο ένα αυτοκίνητο στην Αϊταρούν είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τριών, ανάμεσά τους ένα παιδί», τόνισε το λιβανικό υπουργείο.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε «έναν διοικητή που ανήκε στην μονάδα ειδικών επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ» στην περιοχή αυτή.

Μπαράζ επιθέσεων του ισραηλινού στρατού

Ο ισραηλινός στρατός παραμένει σε πέντε τοποθεσίες στον νότιο Λίβανο όπου εξαπολύει τακτικά επιθέσεις παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου πέρσι.

Νωρίτερα σήμερα ο ΟΗΕ ανέφερε ότι τουλάχιστον 71 άμαχοι – μεταξύ τους 14 γυναίκες και 9 παιδιά – έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας αυτής.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ορίζει ότι μόνο κυανόκρανοι του ΟΗΕ και ο λιβανικός στρατός μπορούν να αναπτυχθούν στον νότιο Λίβανο, που συνορεύει με το Ισραήλ.

