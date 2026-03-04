Ο καιρός αγρεύει και πάλι, βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας

04 Μαρ. 2026 19:29
Pelop News

Αγριεύει πάλι από αύριο (5/4/2026) ο καιρός, που προβλέπεται να είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα ξεπεράσει τα πέντε μποφόρ η ένταση των ανέμων.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την ΕΜΥ: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και από το μεσημέρι και στα κεντρικά. Από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά από τις απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα πελάγη τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια, με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες τις απογευματινές ώρες στην Ήπειρο, κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Από αργά το απόγευμα λίγες νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα βόρεια.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες. Σταδιακή βελτίωση το βράδυ.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες. Το βράδυ τα φαινόμενα αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν και τη νύχτα ο καιρός θα βελτιωθεί.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βορείων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αρχικά στη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια, με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες από νωρίς το απόγευμα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα στα νότια δυτικών διευθύνσεων τοπικά έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από τα βόρεια σε βόρειους βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία στα βόρεια θα πυκνώσουν και από νωρίς το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

