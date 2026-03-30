Ο καιρός αγριεύει: Τριήμερο με καταιγίδες, 9 μποφόρ και αφρικανική σκόνη, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι

Από την Τρίτη 31 Μαρτίου αναμένεται αισθητή μεταβολή του καιρού, με το σκηνικό να γίνεται πιο βαρύ όσο θα περνούν οι ώρες. Βροχές, καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι, αφρικανική σκόνη και χιονοπτώσεις στα ορεινά συνθέτουν την εικόνα των επόμενων ημερών, με την Τετάρτη να προβάλλει ως η πιο δύσκολη ημέρα.

30 Μαρ. 2026 11:26
Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη 31 Μαρτίου, με τα φαινόμενα να ενισχύονται σταδιακά και να διαμορφώνουν συνθήκες γενικευμένης κακοκαιρίας σε μεγάλο τμήμα της χώρας. Η αλλαγή θα συνοδευτεί από έντονες βροχές, σποραδικές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας θα κάνουν την εμφάνισή τους και χιονοπτώσεις.

Ήδη από το μεσημέρι της Τρίτης αναμένονται οι πρώτες βροχές και οι καταιγίδες, με την ένταση των φαινομένων να αυξάνεται από τις βραδινές ώρες. Η εικόνα θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη την Τετάρτη 1 Απριλίου, όταν η κακοκαιρία θα επηρεάζει εκτεταμένα πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Στα ορεινά προβλέπονται κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στην Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και περιοχές του Αιγαίου, όπου οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες.

Η αστάθεια δεν θα περιοριστεί μόνο στην Τετάρτη. Και την Πέμπτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι 6 με 7 μποφόρ, οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν και τα 8.

Παρόμοιο αναμένεται να είναι το σκηνικό και την Παρασκευή, κυρίως στην ανατολική χώρα, όπου προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα αναπτυχθούν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Από τις απογευματινές ώρες αναμένεται σταδιακή υποχώρηση και των φαινομένων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, και η ευρύτερη ατμοσφαιρική εικόνα που συνοδεύει την κακοκαιρία. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει πως η εξέλιξη των επόμενων ημερών δεν εξαντλείται μόνο στη δημιουργία ενός οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο, αλλά συνδέεται και με μία ασυνήθιστη για την εποχή κάθοδο πολύ ψυχρών αερίων μαζών από την Ευρώπη προς τη βόρεια Αφρική.

Όπως εξηγεί, το ψύχος αυτό φτάνει βαθιά προς τη νότια Αλγερία, ακόμη και κοντά στη ζώνη του Σαχέλ, εξέλιξη που θεωρείται εξαιρετικά σπάνια για την εποχή και τα συγκεκριμένα γεωγραφικά πλάτη. Η ανωμαλία αυτή αποτυπώνεται και στις θερμοκρασιακές αποκλίσεις, καθώς σε περιοχές της βόρειας Αφρικής οι τιμές αναμένεται να κινηθούν ακόμη και 15 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, σε περιοχές όπου συνήθως η θερμοκρασία αγγίζει τους 25 βαθμούς, δεν αποκλείεται να καταγραφούν τιμές κοντά στους 10. Την ίδια ώρα, σε ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας φαίνεται να σχηματίζεται ένα νέο χαμηλό μέσα σε αυτή την ψυχρή λίμνη, το οποίο διαταράσσει έντονα την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και μπορεί να δώσει ακόμη και ασυνήθιστες βροχές σε ερημικές περιοχές.

Ο κ. Κολυδάς σημειώνει ακόμη ότι αυτό το ψυχρό απόθεμα, καθώς θα μετατοπίζεται από τη νότια Αλγερία προς τη Λιβύη, ενδέχεται να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός δεύτερου βαρομετρικού χαμηλού, πιο κρίσιμου για την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Σε αντίθεση με το πρώτο σύστημα, αυτό το δεύτερο χαμηλό εκτιμάται ότι θα σχηματιστεί πιο κοντά στις ακτές της Αφρικής, σε περιβάλλον με έντονες θερμοβαθμίδες και ισχυρή δυναμική υποστήριξη από τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Εφόσον οργανωθεί επαρκώς, το σύστημα αυτό θα μπορούσε να κινηθεί προς την Ελλάδα, μεταφέροντας μεγάλη ποσότητα υγρασίας και αυξάνοντας τον κίνδυνο για πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος, το πιο ανησυχητικό ενδεχόμενο δεν αφορά μόνο την αρχική κυκλογένεση στη δυτική ή κεντρική Μεσόγειο, αλλά κυρίως τη μεταγενέστερη ανατροφοδότηση του φαινομένου πάνω από τη βόρεια Αφρική, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη γέννηση ενός δεύτερου, ισχυρότερου βαρομετρικού συστήματος με πορεία προς την ανατολική Μεσόγειο και πιθανή επίδραση στη χώρα μας.

