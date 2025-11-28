Ο καιρός αύριο (29/11/2025): Οι ισχυρές καταιγίδες συνεχίζονται, νέα πτώση της θερμοκρασίας

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη

28 Νοέ. 2025 19:42
Pelop News

Και αύριο (29/11/2025) βροχερός θα παραμείνει ο καιρός αύριο σχεδόν σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και σταδιακά από το μεσημέρι στην υπόλοιπη χώρα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις και από το μεσημέρι λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Θράκη ενώ στη Μακεδονία ο καιρός θα βελτιωθεί.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά.
Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

