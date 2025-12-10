Ο καιρός για σήμερα Τετάρτη 10/12: Η πρόγνωση για την Πάτρα – Πολύ νωρίς για προβλέψεις Χριστουγέννων

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 στη μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση την Κρήτη όπου τις πρωινές κυρίως ώρες αναμένονται τοπικές βροχές και αυξημένες νεφώσεις.

Καλές καιρικές συνθήκες στην Πάτρα, με την θερμοκρασία να φθάνει τους 15 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 2 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν τοπικά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ιδιαίτερα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3-4 μποφόρ στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-5 και στο νοτιοανατολικό τμήμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από 3 έως 15-16°C, στις κεντρικές και νότιες περιοχές από 5-6 έως 17-19°C και στα νότια νησιωτικά τμήματα, κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα φτάσει τοπικά τους 20°C.

Αναλυτική πρόγνωση ΕΜΥ ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες. Άνεμοι βόρειοι 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 3°C έως 15°C (στη δυτική Μακεδονία 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 6-18°C (στο εσωτερικό Ηπείρου 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος Αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνότερες. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 5-18°C (στα βόρεια 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Κυκλάδες, Κρήτη Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις. Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι 5-7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία 12-18°C, τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 18-20°C.

Αττική Γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 10-17°C.

Θεσσαλονίκη Γενικά αίθριος. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 8-15°C.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη 11/12

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, κυρίως στα βόρεια. Τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών σε Κρήτη και Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3-6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 16°C στα βόρεια, 17-19°C στις υπόλοιπες περιοχές και τοπικά 20°C στα νότια νησιά.

Την Παρασκευή 12/12/2025

Γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις στα νότια. Άνεμοι 2-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο 13/12/2025

Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών σε ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Κρήτη. Αίθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία σταθερή.

Την Κυριακή 14/12/

Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα ομίχλης.

Πολύ νωρίς για προβλέψεις Χριστουγέννων

Οι μετεωρολόγοι Τάσος Αρνιακός, Θοδωρής Κολυδάς και Γιώργος Τσατραφύλλιας συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ο καιρός θα διατηρηθεί ήπιος και σχετικά ζεστός για την εποχή τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν 1,5 έως 2,5 βαθμούς πάνω από τα κλιματικά κανονικά επίπεδα, ενώ δεν διαφαίνονται άμεσα ψυχρή εισβολή ή έντονα χειμωνιάτικα φαινόμενα.

Όσον αφορά τον καιρό των Χριστουγέννων, οι ειδικοί τονίζουν ότι είναι ακόμη πολύ πρόωρο να γίνουν αξιόπιστες προβλέψεις. Όπως επισημαίνουν, οι μακροπρόθεσμα μοντέλα παραμένουν ασαφή και οι όποιες εκτιμήσεις θα γίνουν πιο στοχευμένες τις επόμενες εβδομάδες.

