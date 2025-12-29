O καιρός σήμερα 29/12, η πρόγνωση για την Πάτρα, «παγωμένη» η Πρωτοχρονιά

Σήμερα, Δευτέρα 29/12/2025 ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν, θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί και θα εξασθενήσουν πιο αργά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα νότια τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Στην Πάτρα, ξεκινά εβδομάδα με έντονο κρύο. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα έχει λιακάδα με χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί (3 βαθμοί), ενώ το μεσημέρι θα φθάσει τους 14 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%.

Τσουχτερό αναμένεται να είναι το κρύο την Πρωτοχρονιά σύμφωνα με τους μετεωρολόγους που κάνουν λόγω για ψυχρή εισβολή. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ενώ στα ανατολικά και στα νότια της χώρας θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ο καιρός αύριο, Τρίτη 30/12

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία.

Λίγα χιόνια θα πέσουν από το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα και από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Τι καιρό θα κάνει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Στα βόρεια ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς στα βορειοανατολικά και κεντρικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση για την Πρωτοχρονιά

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Τι καιρό θα κάνει την Παρασκευή 2/1

Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες και στα νότια από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

