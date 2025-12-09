Ο καιρός σήμερα Τρίτη 9/12: Πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 σε τμήματα του Αιγαίου και της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Συγκεκριμένα, βροχές προβλέπονται μέχρι το απόγευμα στη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες, ενώ στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και τις πρώτες ώρες της ημέρας σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα για λίγες σταγόνες τις πρωινές ώρες υπάρχει και στη Χαλκιδική.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3-4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5-7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί:

στα βόρεια ηπειρωτικά από 7 έως 15 βαθμούς

στα κεντρικά και ανατολικά από 10 έως 17 βαθμούς

στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη από 12 έως 19 βαθμούς

στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τοπικά έως 20 βαθμούς Κελσίου

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά.

Αναλυτικά ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά και βόρεια. Βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία 10-17°C.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 8-15°C.

Πάτρα: Ηλιόλουστη και ήρεμη μέρα με καθαρό ουρανό και ελάχιστες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 10°C το πρωί έως 15°C το απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοανατολικποι με ταχύτητα 2 μποφόρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Μακεδονία – Θράκη Αίθριος στη δυτική Μακεδονία, λίγες νεφώσεις αλλού που βαθμιαία θα διαλυθούν. Πιθανές τοπικές βροχές στη Χαλκιδική μέχρι το μεσημέρι. Θερμοκρασία 7-15°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και ανατολική Στερεά. Στις υπόλοιπες περιοχές αίθριος. Θερμοκρασία 5-17°C.

Κυκλάδες – Κρήτη Λίγες βροχές στις Κυκλάδες μέχρι το μεσημέρι. Στην Κρήτη βροχές και πρωινές καταιγίδες. Ισχυροί βόρειοι άνεμοι 6-8 μποφόρ. Θερμοκρασία 12-20°C.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Βόρειοι άνεμοι 5-7 μποφόρ. Θερμοκρασία 12-20°C.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



