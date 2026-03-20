O Καραλής για το 3ο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, η μεγάλη μάχη με τον Ντουπλάντις

Στο επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, η φετινή σεζόν είναι ίσως η κορυφαία όλων των εποχών, με έξι αθλητές να έχουν ξεπεράσει τα 6,00 μ. και δύο τα 6,15 μέτρα (Ντουπλάντις και Καραλής). Ο τελικός στο Τόρουν (Σάββατο 21/3,19.25) αναμένεται πιο συναρπαστικός από ποτέ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής θα δώσει το «παρών» διεκδικώντας το έβδομο μετάλλιό του από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι σήμερα. Παράλληλα θα είναι το 3ο του σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου αφού το 2024 πήρε το χάλκινο και το 2025 το ασημένιο. Σε μια σεζόν, που μπορεί να ξεκίνησε ως δοκιμαστική λόγω των νέων κονταριών, εξελίχθηκε απόλυτα επιτυχημένη χάρη στην ικανότητά του να προσαρμοστεί άμεσα σε αυτά.

Ο Καραλής θα μπει στον τελικό με 18 διασκελισμούς, όπως έκανε σε όλους τους φετινούς αγώνες, σε αντίθεση με τους 20 της περσινής περιόδου. Με φετινή επίδοση στα 6,17 μ. και πολύ καλές προσπάθειες στα 6,20 μ., αλλά ακόμη και στα 6,31 μ. στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αναμένεται να ασκήσει πίεση στον ανίκητο μέχρι σήμερα Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει πραγματοποιήσει επτά αγώνες φέτος, με έξι άλματα πάνω από τα 5,90 μ. και τρία πάνω από τα 6,00 μέτρα. Ο αθλητής των Χάρη Καραλή και Μάρτσιν Στσεπάνσκι ήταν επίσης δεύτερος τόσο στο Παγκόσμιο ανοιχτού όσο και στο κλειστού του 2025, διοργανώσεις στις οποίες επικράτησε ο Ντουπλάντις.

Ο Σουηδός σταρ έχει τρεις νίκες στη διοργάνωση και κατέχει το ρεκόρ αγώνων με 6,20 μ. από το 2022.

Ο Αντώνης Μέρλος (Σάββατο 21/3, 13.15) μετέχει στον πρώτο μεγάλο τελικό της καριέρας του, και διεκδικεί να πετύχει την πρώτη μεγάλη υπέρβαση. Ο 27χρονος αθλητής προέρχεται από μια σταθερή χρονιά, με άλματα πάνω από τα 2,20 μ. και κορυφαία επίδοση τα 2,27 μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την οποία πέτυχε δύο φορές μέσα στη σεζόν.

Ο αθλητής από τα Ίσθμια ζει και προπονείται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο στην Αθήνα με τον Θοδωρή Δόση, με τον οποίο βρήκε γρήγορα τη χημεία που χρειαζόταν. Ο Μέρλος βρίσκεται στην ένατη θέση μεταξύ των συμμετεχόντων και, έχοντας ως εφόδια τις πολύ καλές προσπάθειες στα 2,30 μ. στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και την αυτοπεποίθηση που απέκτησε φέτος, στοχεύει να κάνει την έκπληξη και να διεκδικήσει μια θέση στην εξάδα.

Χαρακτηριστικό της ανοδικής του πορείας είναι ότι επιλέγει να ξεκινά σε υψηλά ύψη στους αγώνες. Στον αυριανό τελικό αναμένεται να ξεκινήσει από το αρχικό ύψος των 2,16 μέτρων.

Την κορυφαία επίδοση μεταξύ των συμμετεχόντων έχει ο Τσέχος Γιαν Στεφέλα με 2,32 μ., ο οποίος ήταν τρίτος το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο του Τόκιο. Στον αγώνα θα συμμετάσχει και ο νικητής της προηγούμενης διοργάνωσης και δεύτερος στο Παγκόσμιο ανοιχτού, ο Σάνγκιοκ Γου (Νότια Κορέα). Αντίθετα, απουσιάζει ο νικητής της διοργάνωσης του ανοιχτού, Χάμις Κερ.

Τις προσπάθειες τους στον προκριματικό των 60 μ. και 60 μ. εμπ. θα ξεκινήσουν οι Ραφαέλα Σπανουδάκη (21/3, 12.05) και ο Χρήστος – Παναγιώτης Ρούμτσιος (21/3, 11΄20). Η αθλήτρια του Κώστα Βογιατζάκη έχει τρέξει φέτος την απόσταση σε 7.25 κι έχει μια σειρά από σταθερές εμφανίσεις. Η Σπανουδάκη θα τρέξει στον τρίτο διάδρομο της τρίτης σειράς και την πρόκριση στον ημιτελικό θα πάρουν οι τρεις πρώτες από κάθε σειρά και οι τρεις καλύτερες επιδόσεις. Η Σπανουδάκη μετέχει για τρίτη φορά σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (2018,2022).

Ο Ρούμτσιος θα τρέξει στον έκτο διάδρομο της τρίτης σειράς και με 7.81 ατομικό ρεκόρ, από φέτος, έχει την έβδμομη επίδοση. Την πρόκριση στον ημιτελικό θα πάρουν οι τρεις πρώτοι και οι έξι καλύτεροι χρόνοι.

