«Ο Καρυοθραύστης» της Παιδικής Σκηνής Θεσσαλονίκης έρχεται στην Πάτρα για δύο χριστουγεννιάτικες παραστάσεις

Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την ωραιότερη χριστουγεννιάτικη ιστορία, «Ο Καρυοθραύστης», του Γερμανού Έρνεστ Τέοντορ Αμαντέους Χόφμαν, με επτά ηθοποιούς και χορευτές επί σκηνής και σε μουσική Τσαϊκόφσκι! Έπειτα από 2 συνεχόμενες σεζόν με απανωτά sold-out στη Θεσσαλονίκη, έρχεται τώρα στην Πάτρα, στη σκηνή του Θεάτρου Πάνθεον, για δύο μόνο παραστάσεις, στις 30 Δεκεμβρίου.

Παραμονή Χριστουγέννων και η μικρή Μαίρη παίρνει από τον αγαπημένο της νονό το πιο παράξενο δώρο: έναν Καρυοθραύστη, ένα παιχνίδι με πλούσια ιστορία που εξάπτει τη φαντασία της και ζωντανεύει στο όνειρό της. Μαζί, θα ζήσουν την πιο απίστευτη περιπέτεια, θα έρθουν αντιμέτωποι με τον πιο φοβερό εχθρό, θα κινδυνεύσουν να χάσουν τα πάντα αλλά θα βρουν το πιο σπουδαίο: την αγνή και ανιδιοτελή αγάπη, που μας δίνει τη δύναμη να παλεύουμε στη ζωή μας για όσα αξίζουν.

Σε διασκευή Γιώτας Καλτσίδου, σκηνοθεσία Ανδρονίκης Μαλακόζη και έναν ταλαντούχο θίασο αποτελούμενο από πέντε ηθοποιούς και δύο μπαλαρίνες, «Ο Καρυοθραύστης» είναι μια συναρπαστική εμπειρία για όλη την οικογένεια, ένας ύμνος στην αγάπη, τη φιλία και την αποδοχή, αλλά και ένα ουσιαστικό μήνυμα για τα Χριστούγεννα: να βλέπουμε τους άλλους με τα μάτια της καρδιάς!

Ετοιμαστείτε να φωνάξετε δυνατά: «ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ!»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Ε.Τ.Α. Χόφμαν

Μουσική: Π. Ι. Τσαϊκόφσκι

Διασκευή: Γιώτα Καλτσίδου

Σκηνοθεσία: Ανδρονίκη Μαλακόζη

Κίνηση – Χορογραφίες: Δημήτρης Μέξης

Χορογραφίες μπαλέτου: Δήμητρα Γκουντιού – Πολίνα Τσομπάνογλου

Σκηνικά: Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης

Κοστούμια: Κατερίνα Καραογλάνη

Φωτισμοί: Emin Sirimsi

Φωτογραφίες – Trailer: Karen Gkiounasian

Γραφιστικός σχεδιασμός: Playwalk

Τεχνική κάλυψη: Θοδωρής Σταματίου

Επικοινωνία – Προβολή: Λία Κεσοπούλου

Παραγωγή: Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης

Επί σκηνής:

Βίκυ Δαλαμήτρα

Δήμητρα Γκουντιού

Δημήτρης Μέξης

Κωστής Κοσμίδης

Έρα Μπόικου

και οι μπαλαρίνες σε εναλλακτική διανομή:

Ελευθερία Μουζακίτη

Ελένη Τσιάτσιου

Άννα Μαρία Πηλίδου

Μαρία Βασίλειου

Βασιλιάννα Κοντού

Ηώ Βασιλική Αλεφάντη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο Πάνθεον, Πάτρα

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στις 16:30 και στις 18:30

Διάρκεια παράστασης: 70’ (με διάλειμμα)

Τιμή εισιτηρίου: Γενική Είσοδος 12 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: Θέατρο Πάνθεον (2610 325778) και more.com

