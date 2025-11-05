Ο κοινωνικός ρατσισμός και οι νέες “αγορές” της ψηφιακής εποχής

Πώς η ψηφιοποίηση, αντί να απελευθερώνει, κινδυνεύει να αποκλείσει και ποιος ο ρόλος του κράτους σε αυτό

Ο κοινωνικός ρατσισμός και οι νέες “αγορές” της ψηφιακής εποχής
05 Νοέ. 2025 14:01
Pelop News

Η ψηφιοποίηση παρουσιάζεται ως το μεγάλο άλμα προς την πρόοδο. Ένα μέσο που υπόσχεται διαφάνεια, ευκολία και συμμετοχή για όλους. Ωστόσο, πίσω από τη ρητορική της τεχνολογικής επανάστασης, διαμορφώνεται σιωπηλά ένα νέο είδος κοινωνικού ρατσισμού – εκείνου που διαχωρίζει τους “ψηφιακά ικανούς” από τους “ψηφιακά αποκλεισμένους”.

Οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και όσοι δεν διαθέτουν το αναγκαίο μορφωτικό ή οικονομικό υπόβαθρο, καλούνται καθημερινά να πλοηγηθούν σε έναν λαβύρινθο ηλεκτρονικών πλατφορμών: για να υποβάλουν αιτήσεις, να λάβουν παροχές, να πληρώσουν φόρους ή ακόμη και να επικοινωνήσουν με δημόσιες υπηρεσίες. Το κράτος δεν προτείνει απλώς την  ψηφιακή συμμόρφωση, την απαιτεί. Και όποιος δεν μπορεί ή δεν προλαβαίνει να παρακολουθήσει, μετατρέπεται σταδιακά σε “ανενεργό” πολίτη.

Πέρα όμως από τον ψηφιακό αποκλεισμό, η διαδικασία αυτή γεννά, έμμεσα τεράστιες “αγορές δεδομένων” και εξάρτησης. Κάθε εγγραφή σε μια πλατφόρμα, κάθε σύνδεση με αριθμούς, κωδικούς και “my” εφαρμογές, παράγει πληροφόρηση: συνήθειες, κινήσεις, προτιμήσεις, οικονομικά στοιχεία. Αυτά τα δεδομένα συγκεντρώνονται, διασταυρώνονται και, σε αρκετές περιπτώσεις, αξιοποιούνται από ιδιωτικές εταιρείες ή διαβιβάζονται μέσω συνεργασιών που ελάχιστοι πολίτες γνωρίζουν ή κατανοούν.

Έτσι, η ψηφιακή εξάρτηση δεν είναι μόνο τεχνική, αλλά και οικονομική και κοινωνική. Το κράτος, αντί να λειτουργεί ως θεματοφύλακας της προστασίας των πολιτών, μετατρέπεται άθελά του (ή σιωπηλά) σε πάροχο δεδομένων και ενδιάμεσο κρίκο ενός νέου οικοσυστήματος πληροφορίας –  των λεγόμενων “marketplaces”. Εκεί όπου η πληροφορία, ο έλεγχος και η πρόσβαση στην αγορά αποτελούν τα πιο πολύτιμα εμπορεύματα.

Κι ενώ η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων παραμένει συχνά περισσότερο θεωρητική παρά ουσιαστική, η “δικτατορία της ψηφιοποίησης” αποκτά ένα νέο πρόσωπο: εκείνο της καθημερινής, αόρατης παρακολούθησης. Δεν υπάρχει λογοκρισία, δεν υπάρχει φόβος, υπάρχει όμως η αίσθηση ότι κάθε κίνηση καταγράφεται, κάθε ενέργεια περνά μέσα από κάποιο “σύστημα”. Και αυτό, με τον χρόνο, καλλιεργεί όχι μόνο έλεγχο, αλλά και εσωτερική συμμόρφωση.

Η τεχνολογία, ασφαλώς, δεν είναι εχθρός. Είναι δύναμη, εργαλείο και προσφέρει νέες προοπτικές. . Όμως όταν η δύναμη αυτή χρησιμοποιείται χωρίς φραγμούς, χωρίς παιδεία και χωρίς εμπιστοσύνη, τότε παύει να είναι μέσο προόδου και μετατρέπεται σε μηχανισμό αποκλεισμού.

Ένα πραγματικά σύγχρονο κράτος δεν μπορεί να επιβάλλει την ψηφιακή συμμετοχή. Εκείνο που καλείται να κάνει είναι να την καταστήσει προσιτή, ασφαλή και κατανοητή. Επενδύει στη γνώση και  όχι στην εξάρτηση. Ενδυναμώνει τον πολίτη, δεν τον καταγράφει.

Γιατί το μέλλον δεν ανήκει απλώς σε εκείνους που “μπαίνουν στο σύστημα”, αλλά σε εκείνους που μπορούν να το κατανοήσουν και να το εμπιστευτούν.

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:20 Ιαπωνία: Ο στρατός βγήκε στους δρόμους για να αντιμετωπίσει τις αρκούδες ΒΙΝΤΕΟ
16:12 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών: Ολες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι κλειστοί δρόμοι
16:04 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Το προφίλ των υποψηφίων για την Προεδρία
15:56 Νέος νόμος στην Κίνα: Μόνο οι πτυχιούχοι μπορούν πλέον να μιλούν για «σοβαρά θέματα» στα social media
15:48 Δρόμοι στη Σκιάθο μετατράπηκαν σε ποτάμια λόγω της κακοκαιρίας
15:40 Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της
15:32 Πάτρα – σπιράλ: Λάθος που στοίχισε 55.000 ευρώ χωρίς πολιτική ευθύνη
15:24 Ο Όμιλος AKTOR και η ΔΕΠΑ Εμπορίας επενδύουν στρατηγικά στην ενέργεια και την εξωστρέφεια
15:16 Κρήτη: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια
15:08 Βιβλίο Αλέξη Τσίπρα: «Ώρα ν’ ακουστεί η δική μου φωνή» – Η προδημοσίευση στο site του Ινστιτούτου
15:02 Η Γκίλφοϊλ για τη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Φανταστική πρώτη επαφή με έναν ηγέτη που εμπνέει»
15:00 Αχαΐα: «Πνίγονται» οι διευθυντές σχολείων – Δάσκαλοι καλούνται να δοκιμάζουν φαγητά και να ελέγχουν οχήματα
14:56 ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ: «Απαξίωσε συνειδητά έναν φορέα κοινωνικής συνοχής»
14:51 Πύργος: Η Αγγελική Νικολούλη κήδεψε τη μητέρα της ΦΩΤΟ
14:49 ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος και πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή μετά την συνάντηση Γεραπετρίτη – Γκιλφόιλ
14:46 Γάζα: Συνεχίζεται η ανταλλαγή σορών – Παρέλαβαν 15 σώματα κρατούμενων οι Παλαιστίνιοι
14:39 Άδωνις Γεωργιάδης σε Νατσιό: «Παρουσιάζετε ψεύτικες φωτογραφίες στη Βουλή – Ντροπή για την “Νίκη”» ΒΙΝΤΕΟ
14:26 Βία στο κέντρο του Ηρακλείου: Παρέα ανηλίκων ξυλοκόπησε 19χρονο για 20 ευρώ
14:23 Πάτρα: Έργα και ασφαλτοστρώσεις σε Γηροκομειό και Πανεπιστημίου
14:18 Επανεμφάνιση της «ομάδας των 11» της ΝΔ – Παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος και τα υπερκέρδη της ΔΕΗ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ