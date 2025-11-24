«Ο Κος Αμιλκάρ» σαρώνει στο θέατρο «Αγορά»: Τέσσερις τελευταίες παραστάσεις από το Ρεφενέ

Η θεατρική ομάδα Ρεφενέ ολοκληρώνει τον φετινό της κύκλο με το έργο «Ο Κος Αμιλκάρ» του Yves Jamiaque, το οποίο μετά από οκτώ συνεχόμενα sold out επιστρέφει για τέσσερις τελευταίες παραστάσεις στο θέατρο «Αγορά» (26–29 Νοεμβρίου 2025). Οι θεατές μιλούν για μια παράσταση που «κρατά» από το πρώτο λεπτό και απογειώνεται από τις ερμηνείες και τη σκηνοθετική προσέγγιση του Γιάννη Γεωργακάκη και της ομάδας.

Η πατρινή θεατρική σκηνή υποδέχεται για τις τελευταίες τέσσερις ημέρες το έργο «Ο Κος Αμιλκάρ» του Yves Jamiaque, σε παραγωγή του σχήματος Ρεφενέ, που παρουσιάζεται στο Θέατρο Αγορά. Ύστερα από οκτώ συνεχόμενα sold out και έντονη ανταπόκριση του κοινού, προστέθηκε μία ακόμη παράσταση στη σειρά, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.

Το έργο του Jamiaque ξεδιπλώνει με χιούμορ και υπαρξιακή υφή την ιστορία του κύριου Αμιλκάρ, ενός άνδρα που, κουρασμένος από την προσωπική του ζωή, αποφασίζει να «αγοράσει» την οικογένεια που δεν είχε. Στο σπίτι του καταφθάνουν ένας φίλος, μια κόρη και μια σύζυγος… όλοι επί πληρωμή. Τα όρια μεταξύ αλήθειας και προσποίησης, τρυφερότητας και απάτης, αγάπης και ανάγκης θολώνουν γρήγορα, οδηγώντας σε ανατροπές και ψυχολογικά παιχνίδια.

Οι πρώτες κριτικές ήταν ιδιαίτερα θερμές.

Η Ελισάβετ Βλατσίου σημειώνει ότι η παράσταση «καθηλώνει από την πρώτη στιγμή» και επαινεί τη «ώριμη, καλοδουλεμένη και καθόλου ερασιτεχνική δουλειά» της ομάδας, τονίζοντας την εξαιρετική ερμηνεία του Αντρέα Παναγόπουλου.

Ο σκηνοθέτης Φώτης Λάζαρης ανέφερε πως το Ρεφενέ «τιμά την πόλη της Πάτρας εδώ και χρόνια», χαρακτηρίζοντας την παράσταση «εξαιρετική επιλογή ενός σπουδαίου έργου».

Στη σκηνή εμφανίζεται πολυμελής θίασος, με τους:

Αγγελακοπούλου Ρένα, Αναγνωστόπουλος Χάρης, Αναστασοπούλου Ουρανία, Βλάχος Παναγιώτης, Γαλανοπούλου Πέπη, Γεωργακάκης Γιάννης, Γεωργόπουλος Παναγιώτης, Γιαννούτσος Γιάννης, Θεοδώρου Ρούλα, Καλυβιώτη Χριστίνα, Καραπατάκης Ανδρέας, Κωσταντακόπουλος Γιώργος, Μουρτάς Κώστας, Μπεσσαράμπη Ναταλία, Παναγόπουλος Ανδρέας, Παπαγεωργίου Αντώνης, Στεφανίδης Θεόδωρος, Τασσοπούλου Ελένη, Τσακνάκη Εβελίνα, Φελούρη Ελένη.

Την παράσταση στηρίζει η SPORTS ORTHO MED, ενώ το φωτογραφικό υλικό υπογράφει ο Χάρης Αναγνωστόπουλος.

INFO (όπως ζητάς πάντα):

Τελευταίες παραστάσεις:

26, 27, 28 & 29 Νοεμβρίου 2025

Χώρος: Θέατρο Αγορά, Καραϊσκάκη 149

Ώρες:

• 21:00 Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή

• 20:00 Σάββατο

Κρατήσεις:

2610-221429 (πρωινά), 6980-897785

Και στο ταμείο του θεάτρου, 2 ώρες πριν την παράσταση.

