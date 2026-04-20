Ο κόσμος ήρθε στο “Πεπανός” και έδωσε ώθηση στον ΝΟΠ

Ο κόσμος ήρθε στο "Πεπανός" και έδωσε ώθηση στον ΝΟΠ
20 Απρ. 2026 15:17
Pelop News

Το κάλεσμα της διοίκησης του ΝΟΠ έπιασε τόπο και αρκετός κόσμος βρέθηκε προχθές στις εξέδρες του κολυμβητηρίου «Αντώνης Πεπανός» για να στηρίξουν την προσπάθεια των ομάδων πόλο σε άνδρες και γυναίκες.
Ειδικά, στον αγώνα των γυναικών, όπου είχαν κλείσει και τα εμπορικά καταστήματα, ο κόσμος έδωσε μεγάλη ώθηση στην προσπάθεια των κοριτσιών του Βασίλη Κανελλόπουλου.

Ανεξάρτητα από ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ήθελε η ομάδα Γυναικών, ο κόσμος του ΝΟΠ στέκεται στο πλευρό της προσπάθειας που καταβάλει φέτος η διοίκηση ώστε τα δυο τμήματα να παραμείνουν στα «σαλόνια».

