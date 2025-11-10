Ο Κώστας Καραμανλής στο Αίγιο ως πρόεδρος των Καπνοπαραγωγών

Και… «ξαφνικά», ο Κώστας Καραμανλής στο Αίγιο! Οσοι είδαν την περασμένη Παρασκευή τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ στην πόλη τους, εξεπλάγησαν. «Τι δουλειά έχει εδώ ο Καραμανλής;» αναρωτιόντουσαν.

Κι όμως, η επίσκεψή του ήταν προγραμματισμένη. Και επαγγελματική. Δεν ήρθε, δηλαδή, ως πρώην πρωθυπουργός, αλλά ως πρόεδρος της Συνεταιριστικής Ενωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδας (ΣΕΚΕ ΑΕ) και ως πρόεδρος της «Syndea Ασφαλιστική».

Και ήρθε για να συναντήσει τα στελέχη της Παναιγιάλειας Ενωσης Συνεταιρισμών. Μαζί του ήταν και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και νυν διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΣΕΚΕ ΑΕ), Αλέξανδρος Κοντός. Οι συζητήσεις τους με τα κορυφαία στελέχη της ΠΕΣ ήταν στο πλαίσιο της συνεργασίας και της προώθησης των Συνεταιρισμών ως μοντέλο με θετικό οικονομικό και κοινωνικό πρόσημο.

Στην ΠΕΣ τον υποδέχθηκαν το πρωί του Σαββάτου ο πρόεδρος Θανάσης Σωτηρόπουλος, οι αντιπρόεδροι Βασίλης Καρέλης και Νίκος Μιχαλόπουλος, μέλη του ΔΣ της Ενωσης και ο εμπορικός διευθυντής της ΠΕΣ Χρήστος Σταυρόπουλος, γιος του γενικού διευθυντή της Ενωσης Μίλτου Σταυρόπουλου και της δημοτικής συμβούλου Βάσως Ψυχράμη.

Ο κ. Σωτηρόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία της Παναιγιαλείου Ενωσης ως Συνεταιριστικής οργάνωσης που εμπορεύεται το 60% της παραγωγής μαύρης κορινθιακής σταφίδας όλης της χώρας, αποτελούμενη από 28 συνεταιρισμούς και πάνω από 6.000 μέλη.

Ο πρώην πρωθυπουργός έδειξε να εντυπωσιάζεται και με τις εγκαταστάσεις και με το εύρος δραστηριότητας της ΠΕΣ και τόνισε πως αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στο συνεταιριστικό κίνημα, καταγράφοντας με ζωντάνια μια επιτυχημένη πορεία, μέσω συνεργειών και σημαντικών συνεργασιών, όπως με τη ΣΕΚΕ, που εκτός από καπνό εμπορεύεται και ελαιόλαδο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του κ. Κοντού, ο οποίος πρότεινε την οργάνωση, εκ μέρους της ΠΕΣ, ημερίδας όπου με τη συμμετοχή πολιτικών και συνεταιριστικών φορέων να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη για την επίλυση των ζητημάτων.

* Το βράδυ της Παρασκευής ο πρώην πρωθυπουργός μαζί με στελέχη της ΠΕΣ έφαγαν στην ταβέρνα «Εσπερος» στον Μεϊντανά (στην Αβυθο).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



