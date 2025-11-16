O Λ. Ζουρνατσής χρυσός σε διεθνές τουρνουά πυγμαχίας

16 Νοέ. 2025 20:07
Pelop News

Σε εξαιρετική κατάσταση ο πυγμάχος της Παναχαϊκής Λευτέρης Ζουρνατσής ο οποίος με δυο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, κατέκτησε σήμερα την 1η θέση στον τελικό της κατηγορίας των 54 κιλών, στο διεθνές τουρνουά πυγμαχίας “Alexander the Great” που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη, ο Αρης.

Ο πατρινός πυγμάχος σε λίγες μέρες αναχωρεί μαζί με τον Παναγιώτη Πετρίτση, επίσης της Παναχαϊκής, με την αποστολή της Εθνικής ομάδας Παίδων για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει στην Βουλγαρία, το διάστημα 21-24 Νοεμβρίου.

 

O Λ. Ζουρνατσής χρυσός σε διεθνές τουρνουά πυγμαχίας
