O Λ. Ζουρνατσής χρυσός σε διεθνές τουρνουά πυγμαχίας

Σε εξαιρετική κατάσταση ο πυγμάχος της Παναχαϊκής Λευτέρης Ζουρνατσής ο οποίος με δυο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, κατέκτησε σήμερα την 1η θέση στον τελικό της κατηγορίας των 54 κιλών, στο διεθνές τουρνουά πυγμαχίας “Alexander the Great” που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη, ο Αρης.

Ο πατρινός πυγμάχος σε λίγες μέρες αναχωρεί μαζί με τον Παναγιώτη Πετρίτση, επίσης της Παναχαϊκής, με την αποστολή της Εθνικής ομάδας Παίδων για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει στην Βουλγαρία, το διάστημα 21-24 Νοεμβρίου.

