Ο Μ. Σχοινάς από τη Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης: Επάρκεια, σταθερές τιμές και ανησυχία για την κίνηση

Την Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης επέλεξε να επισκεφθεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, στην πρώτη του έξοδο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, στέλνοντας μήνυμα άμεσης επαφής με την αγορά και τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Η επίσκεψη έγινε τα ξημερώματα, την ώρα που η δραστηριότητα βρισκόταν στο αποκορύφωμά της, με τη διακίνηση προϊόντων να εξελίσσεται σε έντονους ρυθμούς.

Η παρουσία του υπουργού στη Λαχαναγορά, λίγο μετά τις 5 το πρωί και χωρίς να έχει προηγηθεί προειδοποίηση, προκάλεσε έκπληξη στους εμπόρους, οι οποίοι τον είδαν να κινείται στους διαδρόμους της αγοράς και να συνομιλεί μαζί τους την ώρα της δουλειάς. Το κλίμα ήταν θετικό, ενώ δεν έλειψαν και οι επισημάνσεις για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο ενόψει των ημερών του Πάσχα.

Το μήνυμα από τη Λαχαναγορά για τιμές και επάρκεια

Τον υπουργό υποδέχθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης, Γιάννης Χαραλαμπίδης, ο οποίος, καλωσορίζοντάς τον, σημείωσε ότι είναι ο πρώτος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που πραγματοποιεί επίσκεψη στον συγκεκριμένο χώρο. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, ο κ. Χαραλαμπίδης ενημέρωσε τον υπουργό πως η εικόνα της αγοράς ενόψει Πάσχα είναι, από πλευράς προσφοράς, ομαλή.

Όπως μεταφέρθηκε στον Μαργαρίτη Σχοινά, υπάρχει επάρκεια προϊόντων, ενώ οι τιμές παραμένουν χαμηλές και σταθερές. Την ίδια ώρα, ωστόσο, οι έμποροι δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για την κίνηση, η οποία, σύμφωνα με όσα ανέφεραν, δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που συνήθως υπάρχουν για την περίοδο πριν από τις γιορτές.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει έναν γνώριμο προβληματισμό της αγοράς: από τη μία πλευρά δεν εντοπίζονται ζητήματα τροφοδοσίας, από την άλλη όμως η καταναλωτική συμπεριφορά παραμένει επιφυλακτική, σε ένα περιβάλλον όπου η ακρίβεια εξακολουθεί να επηρεάζει τις επιλογές των νοικοκυριών.

Επαφές με τους εμπόρους και δέσμευση για συνάντηση

Κατά την παρουσία του στη Λαχαναγορά, ο υπουργός συνομίλησε επίσης με τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου, Δημήτρη Γραβάνη, καθώς και με τον γραμματέα, Γιώργο Μουτσογιάννη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του χώρου, με τον κ. Σχοινά να δεσμεύεται ότι θα ακολουθήσει συνάντηση για να τεθούν αναλυτικά τα θέματα και να συζητηθούν οι δυνατότητες παρέμβασης.

Η Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους διακίνησης αγροτικών προϊόντων στη Βόρεια Ελλάδα. Στις εγκαταστάσεις της λειτουργούν 280 καταστήματα σε τέσσερις πτέρυγες, ενώ τα μέλη του Συνδέσμου Εμπόρων φτάνουν τα 320, στοιχείο που αποτυπώνει το μέγεθος και τη σημασία της αγοράς για την περιοχή.

Ο υπουργός περπάτησε στους χώρους της Λαχαναγοράς, μίλησε με εμπόρους αλλά και με πελάτες που εκείνη την ώρα φόρτωναν προϊόντα στα φορτηγά για να τα μεταφέρουν στις επιμέρους αγορές. Στις συζητήσεις που έγιναν, κυριάρχησε ο προβληματισμός για το κόστος ζωής και τη δυσκολία της αγοράς, ενώ η περιοδεία ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα κλίμα ανταλλαγής ευχών για τις γιορτές.

Στάση στη Χαλκιδική και επίσκεψη σε σφαγείο

Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο Μαργαρίτης Σχοινάς μετέβη στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Νέας Προποντίδας, Μανώλη Καρρά, και τον βουλευτή της ΝΔ, Γιάννη Γιώργο. Στο δημαρχείο συζητήθηκαν έργα που σχετίζονται με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο δημοτικό σφαγείο της Νέας Τρίγλιας, μια εγκατάσταση με σημαντική δραστηριότητα για την τοπική παραγωγή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, εκεί σφάζονται περίπου 600 χοίροι τον μήνα, ενώ την προηγούμενη χρονιά σφαγιάστηκαν από 4.500 έως 5.000 αμνοερίφια.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο υπό κατασκευή αρδευτικό φράγμα στη θέση «Πλατάνια», έργο προϋπολογισμού 6.390.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, η πρώτη δημόσια παρουσία του νέου υπουργού συνδέθηκε τόσο με την καθημερινότητα της αγοράς όσο και με υποδομές που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή και τη στήριξη της υπαίθρου.

