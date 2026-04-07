Οι τιμές στα τσουρέκια κινούνται και φέτος στα περσινά επίπεδα ενόψει του Πάσχα 2026, ωστόσο η εικόνα στην αγορά παραμένει μέχρι στιγμής υποτονική, με τους αρτοποιούς να περιμένουν την ουσιαστική κορύφωση της ζήτησης τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, Έλσα Κουκουμέρια, το απλό τσουρέκι διαμορφώνεται στα 12 έως 14 ευρώ το κιλό, ενώ το σοκολατένιο κυμαίνεται στα 15 έως 18 ευρώ το κιλό.

Όπως επισημαίνει η ίδια, μέχρι σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, η κίνηση στα αρτοποιεία είναι αισθητά πιο συγκρατημένη σε σχέση με άλλες χρονιές. Οι επαγγελματίες του κλάδου προχωρούν «βήμα βήμα», αποφεύγοντας τις μεγάλες παραγγελίες παραγωγής πριν ξεκαθαρίσει η συμπεριφορά της αγοράς.

Η Μεγάλη Πέμπτη κρίνει τον πασχαλινό τζίρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Έλσα Κουκουμέρια, η Μεγάλη Πέμπτη παραμένει παραδοσιακά η πιο ισχυρή εμπορικά ημέρα για τα αρτοποιεία, καθώς τότε πραγματοποιείται περίπου το 50% έως 60% του συνολικού πασχαλινού τζίρου. Είναι η ημέρα κατά την οποία κορυφώνονται οι αγορές για το γιορτινό τραπέζι, τα δώρα των νονών και οι προμήθειες όσων ετοιμάζονται να αναχωρήσουν για την επαρχία ενόψει της Κυριακής του Πάσχα.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή, εκτιμάται ότι τα περίπου 580 αρτοποιεία του νομού Θεσσαλονίκης ψήνουν παραδοσιακά τουλάχιστον 300 κιλά πασχαλινά τσουρέκια το καθένα, γεγονός που μεταφράζεται σε περισσότερα από 174.000 κιλά συνολικά. Η αγορά, πάντως, δεν έχει ακόμη «ζεσταθεί» στον βαθμό που θα οδηγούσε σε αύξηση αυτής της παραγωγής.

Πτώση στην κίνηση και πίεση στα νοικοκυριά

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας εκτιμά ότι η μείωση στην κίνηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ξεπερνά το 25%. Όπως σημειώνει, άλλες χρονιές τέτοιες ημέρες οι φούρνοι είχαν ήδη δεχθεί σημαντικό αριθμό παραγγελιών, κάτι που φέτος δεν συμβαίνει.

Η υποτονική εικόνα αποδίδεται κυρίως στη γενικότερη οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη, σε συνδυασμό με το κλίμα αβεβαιότητας, φαίνεται να κάνει τους καταναλωτές πιο προσεκτικούς ακόμη και στις πασχαλινές τους αγορές. Παρ’ όλα αυτά, οι αρτοποιοί επιλέγουν να κρατήσουν τις τιμές στα τσουρέκια στα ίδια επίπεδα με πέρσι, σε μια προσπάθεια να στηρίξουν το καταναλωτικό κοινό με το οποίο έρχονται καθημερινά σε επαφή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



