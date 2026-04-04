Πάσχα 2026: Πόσο κοστίζει φέτος το «πακέτο» του νονού για το βαφτιστήρι

Η προετοιμασία για το Πάσχα φέρνει κάθε χρόνο το ίδιο πρακτικό ερώτημα για νονούς και νονές: τι ακριβώς πρέπει να αγοράσουν για το βαφτιστήρι τους και πόσο θα τους κοστίσει τελικά το πασχαλινό πακέτο. Και φέτος, η απάντηση εξαρτάται από τις επιλογές, όμως το συμπέρασμα είναι κοινό: το συνολικό ποσό μπορεί να ανέβει εύκολα, ειδικά όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα βαφτιστήρια.

Το κλασικό πασχαλινό «πακέτο» περιλαμβάνει συνήθως λαμπάδα, σοκολατένιο αυγό, τσουρέκι, παπούτσια, παιχνίδι και κάποια μικρότερα συμπληρωματικά δώρα, όπως κάλτσες ή ρούχα. Για αρκετούς νονούς, μάλιστα, το συνολικό κόστος είναι ο λόγος που επιλέγουν να έχουν ένα μόνο βαφτιστήρι, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται πιο άνετα στα έξοδα κάθε Πάσχα.

Πόσο κοστίζουν οι λαμπάδες

Οι πιο απλές λαμπάδες κινούνται φέτος σε χαμηλά επίπεδα, ξεκινώντας περίπου από 1 έως 5 ευρώ. Ωστόσο, στις πιο ιδιαίτερες ή χειροποίητες επιλογές, ειδικά όταν συνοδεύονται από προσωποποιημένα στοιχεία ή κάποιο παιχνίδι, η τιμή μπορεί να φτάσει από 15 έως και 50 ευρώ, ανάλογα με το σχέδιο και το κατάστημα. Στην αγορά υπάρχουν, άλλωστε, χιλιάδες διαθέσιμες επιλογές, από πολύ οικονομικές μέχρι σαφώς πιο ακριβές.

Για τα μεγαλύτερα βαφτιστήρια ή για ενήλικες, οι επιλογές τείνουν να είναι πιο μίνιμαλ, με τις τιμές να κινούνται συνήθως από 12 έως 20 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η λαμπάδα παραμένει το βασικό πασχαλινό δώρο, αλλά σπάνια είναι και το μόνο.

Αυγά, παιχνίδια και τσουρέκια ανεβάζουν τον λογαριασμό

Στα σοκολατένια αυγά, η γκάμα είναι επίσης μεγάλη. Τα μικρά αυγά μπορούν να βρεθούν έως περίπου 3,5 ευρώ, τα μεγαλύτερα γύρω στα 12 ευρώ, ενώ στις πιο premium συσκευασίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ενήλικα βαφτιστήρια ή για ειδικά δώρα με επιπλέον προϊόντα, η τιμή μπορεί να απογειωθεί ακόμη και κοντά στα 100 ευρώ.

Σημαντικό ρόλο στο τελικό κόστος παίζει και το παιχνίδι, ιδίως όταν η λαμπάδα είναι ήδη συνδυασμένη με κάποιο επώνυμο ή θεματικό δώρο. Εκεί η τιμή ανεβαίνει αισθητά, καθώς το δώρο δεν περιορίζεται πια στο παραδοσιακό πασχαλινό στοιχείο, αλλά περνά σε πιο καταναλωτική λογική.

Το τσουρέκι παραμένει επίσης σταθερό κομμάτι του πακέτου. Οι τιμές του ξεκινούν περίπου από 5 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 20 ευρώ σε φούρνους, αρτοποιεία ή πιο ειδικές επιλογές. Αν προστεθούν και παπούτσια ή ρούχα, το τελικό ποσό γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.

Το συνολικό κόστος

Με βάση τις φετινές τιμές, ένας νονός ή μια νονά που θέλει να αγοράσει λαμπάδα, σοκολατένιο αυγό, τσουρέκι, παιχνίδι και ένα-δύο επιπλέον μικρά δώρα μπορεί πολύ εύκολα να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 100 ευρώ για ένα μόνο βαφτιστήρι. Αν οι επιλογές κινηθούν σε πιο premium επίπεδο, ο λογαριασμός ανεβαίνει ακόμη περισσότερο.

Γι’ αυτό και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το πασχαλινό δώρο για το βαφτιστήρι παραμένει για πολλούς μια όμορφη αλλά όχι αμελητέα οικονομική υποχρέωση, ειδικά σε μια περίοδο όπου τα νοικοκυριά υπολογίζουν με μεγαλύτερη προσοχή κάθε έξοδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



