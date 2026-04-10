Πάσχα 2026: «Σαφάρι» ελέγχων στην αγορά , το κόστος του εορταστικού τραπεζιού

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η πασχαλινή αγορά, με τους καταναλωτές να προβαίνουν στις τελευταίες αγορές για το εορταστικό τραπέζι. Με στόχο την προστασία του καταναλωτικού κοινού και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει κλιμακώσει τους ελέγχους της, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 300 αυτοψίες σε όλη την επικράτεια.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αναμένεται να ενισχύσουν την παρουσία τους σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, και αύριο, Μεγάλο Σάββατο, εστιάζοντας στη διαθεσιμότητα και τις τιμές των αμνοεριφίων και των λοιπών εποχικών προϊόντων.

Η εικόνα των τιμών στα αμνοερίφια

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι η τιμή του αρνιού κινείται σε επίπεδα παρόμοια με τα περυσινά:

Σούπερ Μάρκετ: Από 11,49 έως 11,90 ευρώ το κιλό.

Κεντρικές Αγορές (π.χ. Βαρβάκειος): Εκκίνηση από 8,99 ευρώ το κιλό.

Συνοικιακά Κρεοπωλεία: Καταγράφεται επάρκεια και σταθερότητα στις τιμές, προσφέροντας εναλλακτικές επιλογές στους καταναλωτές.

Ακριβότερο το εορταστικό τραπέζι

Παρά τη σταθερότητα σε ορισμένα είδη, η έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ καταγράφει άνοδο στο συνολικό κόστος του πασχαλινού τραπεζιού (για 4-6 άτομα), το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 107,20 και 156,20 ευρώ. Η αύξηση αυτή, που υπολογίζεται από 7,8% έως 9,3%, αποδίδεται κυρίως στο αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφοράς, στις απώλειες ζωικού κεφαλαίου από ασθένειες, αλλά και στην αυξημένη διεθνή ζήτηση λόγω της γειτνίασης του Ορθόδοξου με το Καθολικό Πάσχα.

Αντίθετα, οι τιμές στα σοκολατένια αυγά παραμένουν σταθερές σε σύγκριση με το 2025, έτος κατά το οποίο είχαν σημειωθεί μεγάλες αυξήσεις λόγω της διεθνούς τιμής του κακάο.

Το ωράριο των καταστημάτων

Για την εξυπηρέτηση των εκκρεμοτήτων της τελευταίας στιγμής, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής:

Μεγάλη Παρασκευή: 13:00 – 19:00 (τα εμπορικά κέντρα έως τις 20:00 ή 21:00).

Μεγάλο Σάββατο: 09:00 – 15:00 (τα πολυκαταστήματα έως τις 18:00 ή 19:00).

