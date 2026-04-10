Πάτρα: Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων σήμερα Μεγάλη Παρασκευή

Πότε ανοίγει η αγορά για τα τελευταία εορταστικά ψώνια

10 Απρ. 2026 8:30
Pelop News

Με τροποποιημένο ωράριο λειτουργούν σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, τα εμπορικά καταστήματα στην Πάτρα, καθώς η αγορά κινείται στον ρυθμό της κορύφωσης του Θείου Δράματος και των προετοιμασιών για το Πάσχα.

Σύμφωνα με το καθιερωμένο πασχαλινό πρόγραμμα, τα καταστήματα στην αχαϊκή πρωτεύουσα ανοίγουν αργότερα σήμερα, λόγω της θρησκευτικής κατάνυξης της ημέρας και της περιφοράς των Επιταφίων, προκειμένου να διευκολυνθεί το καταναλωτικό κοινό στις τελευταίες του αγορές.

Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι η αγορά της πόλης διαθέτει πλήρη επάρκεια προϊόντων και ανταγωνιστικές προσφορές. Οι έμποροι προσδοκούν αυξημένη κίνηση έως και το Μεγάλο Σάββατο, καθώς οι καταναλωτές ολοκληρώνουν τις προμήθειες για το πασχαλινό τραπέζι και τα δώρα των εορτών.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων των εμπορικών συλλόγων, η λειτουργία των καταστημάτων τη Μεγάλη Παρασκευή ξεκινά μετά τις 13:00, ενώ η αγορά αναμένεται να παραμείνει ανοιχτή έως τις 19:00 το απόγευμα, επιτρέποντας στους εργαζόμενους και τους καταναλωτές να συμμετάσχουν στις ακολουθίες της ημέρας.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Οι μεγάλες αλυσίδες τροφίμων παρουσιάζουν ελαφρώς διαφοροποιημένο ωράριο, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών για το πασχαλινό τραπέζι:

  • Μεγάλη Παρασκευή (10/04): Λειτουργία από τις 13:00 έως τις 20:00. Επισημαίνεται ότι ορισμένες αλυσίδες ενδέχεται να παραμείνουν ανοιχτές έως και τις 20:30.

  • Μεγάλο Σάββατο (11/04): Η αγορά θα επανέλθει σε πρωινό ρυθμό, με τις πόρτες να ανοίγουν στις 08:00. Το κλείσιμο είναι προγραμματισμένο για τις 18:00, αν και ορισμένα καταστήματα θα παρατείνουν τη λειτουργία τους έως τις 19:00 ή και τις 20:00.

